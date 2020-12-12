出動「鐵甲威龍」囚車押送黎智英上庭　警方指支持者或犯限聚令

壹傳媒集團創辦人黎智英，被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，今日（12日）在西九龍裁判法院提堂，案件押後至明年四月再審。懲教署派出「甲級重犯」專用的「鐵甲威龍」囚車，押送黎智英往返荔枝角收押所。翻查資料，過去曾出動「鐵甲威龍」的案件，有2018年被國際刑警通緝的印度裔疑犯文子星提堂。 有數十名市民在法院內外守候，有人舉起今日出版的《蘋果日報》以示支持黎智英，警方一度以第599G章「限聚令」警告法院外及行人路上的市民散去，並用錄影機拍攝在場人士。

腰纏鐵鏈 乘甲級犯專用「鐵甲威龍」

黎智英被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，屬港版國安法生效以來，被當局以該罪名起訴首例。案件今日在西九裁判法院提堂。72歲的黎智英身穿深色西裝外套，腰間被纏上鐵鏈及鎖上手扣，懲教署出動俗稱「鐵甲威龍」的最高保安級別囚車押解黎智英。「鐵甲威龍」外型如大型解款車，車身並沒有窗口，只有數個通風口，從外無法看到車內情況。

據資料，該囚車保安嚴密，車廂內有一間上鎖的小型獨立囚室，僅容一名犯人坐下，並由懲教人員在車廂看守。過去曾出動「鐵甲威龍」案件，包括被有2018年被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星在港行劫被捕提堂。文子星被指涉嫌在印度策劃恐怖活動，印度政府向港方提出引渡。

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法院外部署數十警力 警告支持者或犯限聚令

另外，在西九裁判法院外亦部署警力，派駐至少四架衝鋒車，及數十名警員戒備，大多為軍裝警，分布在法院外的行人及車行入口。有數十名市民在法院外的車閘一帶等候，一度被警方以第599G章「限聚令」警告法院外及行人路上的市民散去，並以錄影機拍攝在場人士，部分現場等候市民隨即散去，餘下市民則相隔1.5米站立。

在等候囚車期間，現場下起微雨，有手持印有「撐自由反惡法」黃傘的市民在法院車閘外來回走過。其中「王婆婆」今早已在場，她手持黃傘及「莫須有檢控、製造白色恐怖」海報，在車閘前站立時，兩被警員抬走。

其中一名到來為黎智英打氣的市民劉小姐說，近日旁聽及「送車」時發現多宗案件都是「濫捕濫告」，令人看不過眼：「是否香港與大陸一樣，任何事都要監控？」她表示十分佩服黎智英的敢言，希望他不要放棄及保重，稱香港人會與他同行。