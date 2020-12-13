限聚令、口罩令罰款加碼5000元　兩日票控67次　罰款合計33.5萬元

新冠肺炎疫情持續，「限聚令」及「口罩令」定額罰款金額，自上周五(11日)起，由2,000元上調至5,000元。 警方今日（13日）表示，在新罰則生效後首天及翌日（11至12日），一共發出67張定額罰款通知書，當中「口罩令」佔8張，而「限聚令」則有59張，即合共罰款達33.5萬元，暫未有人被檢控。

警方表示，在「限聚令」、「口罩令」新罰則生效的第二天，兩日合共發出67張定額罰款通知書。（資料圖片／盧翊銘攝）

在新罰則生效後首天及翌日，針對「口罩令」，警方在指明公眾地方合共發出8張定額罰款通知書；而就「限聚令」，兩日分別發出49張及10張定額罰款通知書。換言之，在新罰則實施兩日間，警方一共發出67張告票，即合共罰款達33.5萬元。

根據警方數字，在指明公眾地方和公共交通，警方兩日就「口罩令」報告及巡查了257次，其中勸喻或警告了69次。「限聚令」方面，兩日合共報告及巡查了369次，勸喻或警告了64次。

翻查資料，在12月12日早上，警方巡經長沙灣英華街時，發現兩名男子正在吸煙且未有妥善佩戴口罩，並向二人發出定額罰款通知書。據了解，事主為社民連前立法會議員梁國雄（長毛）及東區區議員曾健成（阿牛）。

港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼