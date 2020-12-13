新冠肺炎｜中環郵政總局郵差初步確診　250名員工要接受檢測

第四波疫情持續，香港郵政今日（13日）表示， 一名中環郵政總局派遞局的郵差初步確診，他負責皇后大道中110至176F號、士丹利街74至82號、威靈頓街83至133號及166至198號的派遞工作，最後上班日為上周五（11日）。署方指，約250名員工將接受病毒測試，在等候結果期間，有關人員會在家休息，會即時啟動應變安排，調配內部資源以盡量維持區內的派遞服務，減低對市民的影響，惟部分派遞服或會有所延誤。

香港郵政今日（13日）表示， 一名中環郵政總局派遞局郵差初步確診。（資料圖片）

香港郵政表示， 一名郵差今日下午經其私家醫生通知，檢測結果初步陽性，目前已被安排送往亞博館社區治療設施，接受治療。該名郵差隸屬中環郵政總局派遞局，負責皇后大道中110至176F號、士丹利街74至82號、威靈頓街83至133號及166至198號的派遞工作。



署方指，派遞局並不對外開放，亦與大樓內其他工作單位，包括郵政局分隔，該名郵差最近一次上班日期為上周五（11日），並於當晚感不適，昨日沒有上班，並前往求診。他最近沒有外遊紀錄，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，上班期間亦有進行體溫檢測，體溫正常。

郵局關閉兩天

香港郵政指，按衛生防護中心指引，派遞局將於明日、後日關閉，以便進行徹底清潔消毒，250名員工將接受病毒測試，在等候結果期間，有關人員會在家休息，署方會即時啟動應變安排，調配內部資源以盡量維持區內（包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城）的派遞服務，減低對市民的影響，惟部分派遞服務在此期間或會有所延誤。

香港郵政明日將派員到該名郵差曾到訪派遞的大廈，通知相關管理處，及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。

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