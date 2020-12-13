新冠肺炎｜42歲離世女患者無長期病　工作單位曾有確診者

一名42歲屬感染源頭不明、無長期病患的女患者，由發病至離世只是10日。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（13日）在疫情記者會表示，患者到急症室求診時已出現呼吸衰竭，需急救及插喉治療，入住深切治療部亦曾使用人工肺。她重申，即使是年輕患者亦有機會出現嚴重併發症，呼籲市民有病徵應及早求醫。

伊利沙伯醫院今日公布，一名42歲女患者昨晚離世，她在12月3日開始發病，6日因發燒、咳嗽及氣促入院，入住深切治療部，其後確診新冠肺炎。（資料圖片／余俊亮攝）

入院已呼吸衰竭需插喉 病毒量高

伊利沙伯醫院今日公布，一名42歲女患者昨晚（12日）離世，她在12月3日開始發病，6日因發燒、咳嗽及氣促入院，入住深切治療部，其後確診新冠肺炎。她一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至昨晚10時38分離世。

何婉霞表示，死者生前沒有長期病患，工作單位曾有確診者，她在12月6日清晨到急症室求診，當時已出現呼吸衰竭情況，需要急救及插喉治療，即時送入深切治療部，病毒數值（CT value ）20以下，病毒量較高，曾使用雞尾酒療法、干擾素、抗病毒藥物等，亦用過人工肺。她解釋，英國、意大利亦有年輕、無長期病患人士死亡，情況不常見，但並非罕見。

何婉霞呼籲市民要保持衞生及警覺，暫時不要聚會，如有高危風險應取樣本瓶檢測，如有不適應盡快求醫。（盧翊銘攝）

伊利沙伯醫院半數確診病人不足60歲

她補充指，近日有數名確診者一入院或短時間內情況惡化，部分入住深切治療部人士只是40至50歲，而伊利沙伯醫院深切治療部有一半以上確診者是60歲以下，重申非年輕便只會有輕微病徵，每個人感染情況不同，有可能出現嚴重併發症。她再次呼籲市民要保持衞生及警覺，暫時不要聚會，如有高危風險應取樣本瓶檢測，如有不適應盡快求醫。

翻查資料，最年輕離世患者只有38歲（#6272），死者有神經系統疾病；另一位是年僅39歲男患者（#0013），1月29日起出現肌肉痛，到31日開始發燒入院，延至2月4日不治，生前患有糖尿病。

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