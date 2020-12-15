新冠肺炎｜許樹昌：第四波似乎到了頂峰　企業、市民配合可望回落

本港第四波疫情肆虐，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（15日）在電台節目指，第四波疫情「似乎到了頂峰，（確診數字）打橫行緊」，他稱政府在兩周前推出的措施成效不太顯著，上周再度加辣，近日社區人流較往日少，希望企業、市民都可配合，減少外出，疫情才有望回落。

許樹昌表示，第四波疫情「似乎到了頂峰，（確診數字）打橫行緊」。 (資料圖片／盧翊銘攝)

許樹昌在港台節目《千禧年代》表示，第四波疫情「似乎到了頂峰」，確診數字仍高企，但「打橫行緊」，政府在兩周前推出的措施成效不太顯著，上周再度加辣，近日社區人流較往日少，希望企業、市民都可配合，減少外出，疫情才有望回落。

許樹昌又指，部分醫院危重病人年紀較輕，但他任職的沙田威爾斯親王醫院就未見有很大分別，他相信由於確診患者數量多，危重病人年齡層也會比以往廣泛，而且第三波不少老人院「中招」，才令到上一波疫情的危重病人年紀較今波較大。

他稱，八成病人病情輕微，兩成人嚴重，因免疫因子攻擊肺部，肺部會首當其衝，但其他器官如肝臟都會受影響；約20%人需聞氧氣，5至10%人需插喉。

被問到臨床上是否見到「無聲缺氧」的情況，他指部份人在醫院時聞住氧氣，氧氣水平安全，就可在病床上用電話也不覺有問題，但一當需要去洗手間，「一郁就用多咗氧氣，都會缺氧。」

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他提醒市民需留意自己有無氣喘，因為有氣喘時代表已有早期肺炎，「有病徵不要長時間在家休息，一氣喘應已（發病）3至7天，（發病次序）應該乾咳、無力、發燒先，有氣喘（代表病毒）已經去到下呼吸道。」不過他坦言，市民戴口罩後或難以察覺到自己氣喘，「本身都易啲喘咗，可能慣咗，就唔係好覺。」他建議市民若發燒多於一天，失去味覺、嗅覺等都需留意。