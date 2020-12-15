新冠肺炎｜機場警區增一名男警長初步確診　警區累計7警染疫

繼日前6名駐守機場警區的警員確診新冠肺炎，再多一名44歲駐守機場警區男警長在隔離期間初步確診，累計7名機場警區警員染疫。

再多一名44歲駐守機場警區男警長在隔離期間初步確診，累計7名機場警區警員染疫。（資料圖片／余俊亮攝）

患者隔離期間確診 上周二最後上班

早前6名駐守機場警區的警員確診新冠肺炎後，與他們有緊密接觸的人員均獲安排接受強制檢疫及隔離。隔離期間，一名44歲駐守機場警區的男警長於前晚（13日）接受檢測，昨天（14日）得知對新冠肺炎呈陽性反應。該名警長過去14日沒有外遊記錄，工作期間亦沒有接觸公眾，他最後上班日為上周二（8日）。

警方表示，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。警方已即時派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。警方重申會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

再多一名44歲駐守機場警區男警長在隔離期間初步確診，累計7名機場警區警員染疫。（資料圖片／余俊亮攝）

本月累計11警員染疫

警方指，經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進檢疫中心接受檢疫。

自本月4日起，連同上述男警長，12天內累計11名警員確診或初步確診。