消委會｜裝修執漏爭拗多　戶主拒預付尾數　單位遭上鎖兼拆走家具

消費者對於家居裝修抱著一份美好的期盼，希望建成溫馨舒適居所。不過在工程中、後階段，消費者有時會發現裝修質素未如理想，與商戶交涉遇到困難，或不歡而散，甚至需耗費額外金錢「執手尾」，令不少人頭痛。 截至11月，消委會今年共接獲124宗涉及裝修工程的投訴，包括有個案發現，裝修與預期不符後，拒絕預付尾款。事主單位最終竟遭裝修公司上鎖並拆走屋內家具。消委會提醒消費者，在訂立合約時需清晰詳細，並定期核對進度及費用。

裝修貨不對辦 執漏不歡而散 消委會介入不果

李小姐2月初與A公司簽訂全屋裝修合約，預計6月入伙，惟李小姐於6月3日視察單位時，發現浴室門與訂造款式不符，反映後A公司僅要求她再次提供浴室門尺寸，卻沒有具體交代如何處理。兩日後雙方再就執漏問題進行溝通時，A公司竟要求她先支付約4萬元尾數，李小姐擔心付款後A公司會草草了事，堅持完成所有執漏及更換浴室門後才會付款，對方即時顯露不滿。李小姐6月8日再到單位查看，赫然發現單位大門被拆走及鐵閘上鎖，她要聘請開鎖工人剪斷鎖鏈才能入內。李小姐發現單位內原先已安裝的數道門被拆走，所有已安裝的燈掣及插蘇只剩下電線，浴室馬桶亦出現淤塞，情況不堪。經查問下，李小姐得知A公司職員早前曾到單位取回工具，她懷疑A公司因收不到尾數故意拆走家具，使她非常生氣。

在消委會介入下，雙方再次聯絡，惟裝修公司態度強硬，三方會面商討成效不大。李小姐指公司私自上鎖客戶單位及拆走家具的做法非常惡劣，會考慮報警及尋求法律意見。

訂造家具不符要求需另聘用其他公司「執手尾」

另一宗個案，事主陳先生委託B公司裝修，但客廳一個可電動升降的地台，設計與要求不符。經質問後，B公司始承認，未有事先通知事主做不到要求，嘗試修改未果。陳先生要求更換整套貨品，B公司其後自行拆去地台和一塊木板，惟陳先生發現更多問題。經反映後，涉事B公司不但未有跟進，反要求陳先生即時繳清所有尾數，並威脅會不做跟進。陳先生最後無奈聘請其他公司跟進重造。消委會曾介入跟進，涉事B公司堅稱，已辦妥所有項目，陳先生表示會考慮經民事訴訟，追討約7萬元賠償。

另外消委會亦曾受到個案投訴，指裝修工程不僅錯漏多，裝修公司更要求加收費用，消費者不滿之餘，拒絕支付尾數。消委會介入後，公司主動要求和解且調整尾數，惟未能取得共識，事主其後決定諮詢法律意見並轉交海關調查。

消委會今年共收到124宗裝修相關的投訴。（資料圖片）

截至11月收124投訴 籲消費者多留意

消委會截至11月，今年共收到124宗有關裝修的投訴，消委會指，裝修工程牽涉多項工序，過程中免不了會出現一些問題。裝修公司有責任，按雙方議訂的裝修合約履行服務，假若裝修公司發現個別項目因建材或其他原因，未能依照原先合約進行，或項目成本需要增加時，應先與消費者商討，如提供新設計圖或新報價單，待消費者確認後才落實，避免先斬後奏。

消委會續指，消費者一般期望單位交收時十全十美，一旦發現裝修質素有問題，或收費現爭議時，自然要求釐清費用，辦妥執漏才付清尾數。然而，雙方對於何時支付尾數，往往各持己見，甚至失去互信，致爭議未能順利解決，有些情況更需聘請第三方專業人士替裝修單位檢驗及評估，再訴諸法律行動，對雙方無疑造成額外負擔。消委會指，雙方訂立合約時，應就工程執漏及尾數安排事先溝通，消費者於工程尾段，要議訂一份裝修工程執漏清單，並與裝修公司商議，尾數金額按執漏清單跟進的進度，分階段付清。