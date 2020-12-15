買家印花稅｜信託形式代港人買樓需付107萬稅　女買家不服求覆核

政府於2012年推出買家印花稅（BSD）以遏止樓市，一名女買家2013年以信託形式，代另一名港人以逾7百萬元購入一住宅物業。惟稅局卻認為她和實益持有人雖然都是香港永久居民，但她買樓不是代表自己行事，因此需支付印花稅約107萬元。女買家不服，提出司法覆核，今(15日)向高等法院申請覆核的許可，並質疑「港人代港人」買樓，與遏止樓市過熱的政策目的，有何合理關連。法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈結果。

以信託形式代他人買樓

申請人為黃詠華(譯音，下稱：黃)，答辯人為印花稅署署長。黃於2013年以約718萬元，代他人購買觀塘道一個住宅物業。黃之後去信署長，指她以信託形式，代他人購買物業。

非為個人行事需付印花稅

署長認為，雖然黃和物業的實益持有人都是香港永久居民，但黃買樓並不是代表她個人行事，因此需支付買家印花稅，即樓價的15%，約107萬元。

黃的代表律師今陳詞指，以信託形式替他人講買物業，本身屬合法，亦未有證據顯示，一名香港人替另一港人以信託形式購入物業，如何與政策目的有合理關連。

購買者以個人身份行方可獲豁免

署方代表陳詞指，法例已列明住宅物業的買方需為香港永久性居民，以購買者個人身份行事，方可豁免買家印花稅，又指買家印花稅的政策目的，是要穩定本港樓市，遏止樓市過熱。而增加買樓成本，可達致相關效果。

稟狀編號：HCAL1479/2020