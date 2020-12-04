許正宇：再推保就業有困難　撤非住宅雙倍印花稅非為稅務考慮

第四波新冠肺炎疫情爆發，各行各業再受重創，第3季失業率錄得近16年新高的6.4%，共25.98萬人失業。「保就業」計劃上月底完結，政府已多番表明無計劃推出第三期，財經事務及庫務局局長許正宇今早（4日）接受電台訪問時指，《施政報告》已預料本港今年有3000億元赤字，政府投入抗疫的開支亦已佔GDP的一成，有需要平衡財政穩健。他表示，下一步會更精準幫助受疫情影響的行業，並重申再推出「保就業」相對困難。

因應疫情，政府推出兩輪「保就業」計劃，惟計劃完結後陸續有公司裁員。（資料圖片／梁鵬威攝）

預算案下星期展開諮詢

許正宇接受香港電台節目《千禧年代》訪問時指，政府目前更需要滾動式觀察經濟發展，聚焦協助個別受影響行業。被問到會否為食肆及酒吧提供額外支援，他稱可以考慮幫助個別社群，政府將在下星期起就《財政預算案》諮詢意見。

他又指，除了保就業亦要創就業，當局創造了不少短期職位，如「抗疫基金金融科技人才計劃」目前已創造700多個職位，9成受惠公司為中小企，3成職位申請者為25歲以下人士，希望計劃能讓市民獲得金融科技的經驗，有助日後就業。

被問到經濟不穩定的情況下政府仍然堅持推「明日大嶼」，許正宇指計劃能解決社會的普遍訴求，並重申6000億元的成本中有部分用作基建，政府亦有不同融資方案，不會貿然做對香港長遠不好的事。

許正宇。（資料圖片）

非住宅物業「撤辣」 許：助企業套現增現金流



《施政報告》中提出的撤銷非住宅物業雙倍印花稅，實施至今一星期，許正宇稱暫未有很清楚的定論，但就強調政策目的並非出於稅務考慮，而是幫助企業出售非住宅物業套現，以應付現金流的衝擊。他表示，目前的非住宅物業市況風險在可控範圍。



談及螞蟻集團突然暫緩上市，許正宇指最重要是退款安排順暢，亦反映到香港金融市場的韌力，能抵禦到不同變化。