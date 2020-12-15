豐年樓、達怡樓、明麗樓須強制檢測　寶達邨、彩雲邨周三設採樣站

本港今日（15日）新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。大埔豐年樓外傭宿舍出現爆發，單日新增10宗相關個案，至今累計12人染疫，政府將頒令要求11月15日後曾到訪者要接受強制檢測。 另外，寶達邨達怡樓有4個單位出現共8宗個案，彩雲邨明麗樓亦有4個單位出現共6宗個案，當局要求11月20日或以後曾到訪該兩座大廈人士，須接受強制檢測。政府將於明日上午10時起，在寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）及彩雲（二）邨明麗樓旁邊的籃球場設立流動採樣站，為居民及工作人員提供檢測服務。

本港12月15日新增98宗確診個案。張竹君表示，曾到訪豐年樓外傭宿舍、寶達邨達怡樓及彩雲明麗樓的人士需強制檢測。（鄭子峰攝）

本港過去24小時本港新增98宗確診個案，輪入個案佔9宗，本地個案有89宗，源頭未明個案有30宗。大埔豐年樓外傭宿舍爆發疫情，今日新增10宗個案，連同昨日已確診的2宗個案，該群組累計12人確診，當中包括一個僱主的4人家庭，當中有嬰兒及長者。當局發出強制檢測通知，所有曾於11月15日後到過豐年樓1C單位(即上述的外傭宿舍)逗留2小時或以上的人士，都需要接受強制病毒檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時外傭宿舍有約33名緊密接觸者需送檢疫中心，當中包括外傭僱主及家庭成員，但未肯定是否已找到全部相關人士，她指外傭會帶朋友到單位休息，因此需要發出強制檢測通告。

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寶達邨達怡樓今日有新增個案，至今累計7宗個案及1宗初步陽性個案，涉及4個不同樓層共4個單位，該宗初步陽性個案與彩雲邨明麗樓確診個案有關，確診者屬家庭成員。彩雲邨明麗樓今日再增1宗確診，該大廈目前合共有6名確診患者，涉及3層共4個單位，其中兩個單位屬同一樓層；該大廈其中一宗個案與跳舞群組有關。

當局向上述兩座大廈發出強制檢測令，曾於該兩座大廈逗留2小時或以上的人士均需要強制檢測，並會調查兩座大廈的確診個案是否有更多關聯。

張竹君指，當居民得悉所居住的大廈出現確診個案後，需更留意保環境衛生，應盡快倒水入U型隔氣彎管甚或關窗，不應待證實確診單位是在樓上或樓下附近才採取行動。她指本港的大廈人口稠密，呼籲大眾應格外小心。

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由明日（12月16日）開始，政府將安排華大基因及香港分子病理檢驗中心有限公司兩間承辦商，分別於寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）及彩雲（二）邨明麗樓旁邊的籃球場設立流動採樣站，為居民及工作人員提供檢測服務，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月20日。政府會在檢視該兩個流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

政府發言人說，檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。

另外，九龍城木廠街1號至今累計5宗確診個案，與日出康城地盤群組有關。張竹君表示留意到該處情況，該座唐樓共有10多戶，部分樓上及樓下單位比較接近，當局有安排派發檢測樣本瓶，會敦促大廈多做清潔。