新冠肺炎｜海逸豪園79歲翁入院半日不治　無病徵六旬婦中午離世

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日（15日）新增98宗確診個案，本地個案佔89宗，當中30宗感染源頭不明。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，一名79歲男病人（第7611宗個案）於昨午1時在伊利沙伯醫院病逝。庾解釋，前線同事因忙碌而遲了通報，故今天才公布。該病人居於黃埔海逸豪園 12A 座，昨晨感到不適，經救護車安排送往伊利沙伯醫院，同日下午離世。

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醫管局遅了一日通報老翁不治

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，截至今早9時，過去24小時有4名患者在公立醫院離世。其中一名79歲男病人（第7611宗個案）於昨午1時在伊利沙伯醫院病逝，即遲了一天才公布。庾解釋「由於前線同事都十分忙碌，遲咗通報」，並就事件致歉。

病人居於黃埔海逸豪園 12A 座。（網上圖片）

昨共有4名患者不治

該名病人居於黃埔海逸豪園 12A 座，有長期病患，感染源頭不明，由12月5日開始發病。醫管局於昨晨收到衛生防護中心通知，並安排接收他。與此同時，病人感到不適，經救護車安排送往伊利沙伯醫院。他送院時有發燒和咳嗽，其後情況持續惡化，於同日下午離世。

其餘三名死者已在昨日公布，個案編號為6839、7134和7560，即昨共有四名患者不治。

東區醫院一名64歲女患者（第6347宗個案）於今午12時左右病逝。（資料圖片）

女死者為方樹泉日間活動中心暨宿舍院友

另外，東區醫院一名64歲女患者（第6347宗個案）於今午12時左右病逝。該病人為東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍院友，無長期病患 ，於11月30日因發燒入院，同日確診，再於12月8號轉至深切治療部留醫，惟病情持續仍惡化。

庾慧玲續說，昨日公布離世的聯合醫院49歲病人（第7134宗個案），於12月8號下午3時許，因初步確診入住亞博社區治療設施，等候進一步檢測結果。她表示，社區治療設施會為初步確診病人提供集中等候地方，正式確診後再安排治療地方，由於局方透過私家診所醫療紀錄發現該病人有晚期病症，便安排他入住聯合醫院。

至今有119名新冠肺炎病人在公立醫院離世，另有3名患者在其他地方病逝，合共122人不治。