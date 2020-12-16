新冠肺炎│陳肇始曾稱涉事故可追究製造商　今改口：緊急用途免責

港府訂購的新冠肺炎疫苗最快下月到港，疫苗安全度備受關注，食物及衞生局局長陳肇始上周六曾稱，若市民注射後有不良反應及有重大事故，當局可以追究涉事製造商，但她今早（16日）出席立法會衞生事務委員會特別會議時略改口風，指出國際上都會免除緊急註冊疫苗藥廠的責任。有議員質疑市民接種疫苗後身體出現問題，是否後果自負。

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陳肇始上周六出席港台節目「星期六問責」時，指出本港監察疫苗副作用的機制，同樣適用新冠疫苗，當市民注射後出現不良反應，應通報衞生署，如果懷疑涉重大事故，衞生當局會調查，亦會追究涉事製造商。

不過民建聯蔣麗芸今早在衞生事務委員會特別會議上，提出英國免除輝瑞藥廠的法律責任，即使「出事」都毋須負責，詢問港府是否同樣處理。陳肇始表示，正研究有關情況，「似乎在緊急用途上(免除責任)都係國際做法」。

民建聯蔣麗芸質疑當疫苗有問題，藥廠有無法律責任。

蔣麗芸隨即追問，另外兩隻疫苗包括內地的科興疫苗是否都可免除責任。陳肇始稱本港預先訂購疫苗的藥廠都會有類似做法，並非個別藥廠才享有，當局亦會留國際做法。蔣麗芸批評免除藥廠責任，即市民接種後「出事」，大眾就要自己負責後果，敦促陳肇始考慮清楚後，再解答屆時有無部門要負責，又強調「政府有責任買安全疫苗畀市民，至少唔應該有副作用同影響。」

至於復星疫苗聲稱有95%保護率，蔣麗芸指美國曾稱該疫苗（德國藥廠與輝瑞合作）並非有高的「免疫率」，中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，復星疫苗的第三期報告已出爐，數萬個公眾參與的研究中，有170人確診，當中162人只注射鹽水，另外8人就有接種疫苗，從而計算出95%的保護率，但接種疫苗並確診的患者感染情況都是輕微，並較少併發症及死亡風險。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌(右)出席立法會衞生事務委員會特別會議，解釋輝瑞疫苗95%保護率的基礎。

旅遊界議員姚思榮提出，當疫苗供應充足時，市民是否可以選擇疫苗種類。陳肇始指，疫苗數量、種類都不同，目標是希望令最多市民盡快接種，「如果要再揀有一定挑戰」，因為引入新冠肺炎疫苗屬緊急用途，亦需要立法，但當疫苗有齊數據，不再是緊急註冊，「唔同人都拎到疫苗，到時可能有啲唔同。」

民建聯劉國勳則指關注政府的疫苗統籌工作，陳肇始重申兩款新冠肺炎疫苗，最快分別在明年一月及明年首季到港，各有100萬劑，預計2021年內大部分港人免費完成接種。陳肇始又稱，私家醫生無法購入緊急註冊的疫苗，但政府亦會考慮將部分冷藏溫度要求較低的疫苗，交由私人醫生負責，但需在攝氏負70度儲存的疫苗，就需要中央統籌，包括安排市民在疫苗注射中心。