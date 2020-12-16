新冠肺炎｜內地再現來自香港病例　珠海女患者經港珠澳大橋入境

國家衛健委通報，內地在周二（15日）新增12宗確診病例，均為境外輸入病例。其中廣東新增3宗境外輸入病例，在珠海的病例患者來自香港，是在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

據介紹，珠海的香港患者為25歲女子，在12月5日早上經港珠澳大橋珠海公路口岸入境後，隨即直接前往集中隔離地點採樣檢測，兩次都呈陰性。惟女子在周一（14日）下午感到不適、有低燒，隨即送院，其後確診，目前病情穩定，無密切接觸者。

內地昨日新增12宗確診病例，均為境外輸入病例。（中新社）

通報指，12宗境外輸入病例分別是上海3宗、廣東3宗、雲南2宗、北京1宗、天津1宗、福建1宗、山東1宗，無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在山東）。當日新增治癒出院病例9宗，解除醫學觀察的密切接觸者728人，重症病例較前一日增加1宗。境外輸入現有確診病例266宗（其中重症病例5宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例4061宗，累計治愈出院病例3795宗，無死亡病例。

截至12月15日，內地現有確診病例315宗（其中重症病例8宗），累計治癒出院病例81821宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86770宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者889134人，尚在醫學觀察的密切接觸者6898人。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者9宗（境外輸入4宗）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察5宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者199宗（境外輸入181宗）。另據介紹，5宗本土無症狀感染者分別位於遼寧大連及黑龍江綏芬河，前者共計有4宗，均為港口從事冷鏈貨物搬運的工作人員，在定期例行檢測中發現；後者則是一名幼稚園女教師，為當地確診病例的密切接觸者。

（綜合報道）