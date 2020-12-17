法改會倡仲裁准收費　推三個月公眾諮詢　擬設收費架構訂上限

法律改革委員會今日（17日）發表《與仲裁結果有關的收費架構》諮詢文件，展開為期3個月的公眾諮詢。法改會屬下的小組委員會建議，應修訂香港法律，准許律師為仲裁結果收費，並訂定架構。諮詢文件提及的收費架構有幾種，包括按條件或按損害賠償收費、及混合式按損害賠償收費，至於收費上限，則會在公眾諮詢後訂定。

諮詢文件中，倡設與仲裁結果有關的收費架構，按該架構，律師與當事人訂立協議後，律師在案件仲裁成功時，可按協議收取財務利益。該收費架構包括幾種協議，即按條件收費，按損害賠償收費，以及混合式按損害賠償收費。

小組委員會建議，應為按損害賠償收費的協議費用設定上限，而該上限應定為當事人所收取的「財務利益」或「補償」的某個百分比，而該上限則應在諮詢公眾後訂定。

法律改革委員會今日（17日）發表《與仲裁結果有關的收費架構》諮詢文件，展開為期三個月的公眾諮詢期。（鄭秋玲攝）

小組委員會認為，現時尚有空間，可將按損害賠償收費的協議費用上限，定為低於英格蘭及威爾斯，現時就商業申索所採納的50％，尤其是如採納成功收費模式。小組委員會又認為，供諮詢的適當收費上限範圍，應介乎30％至50％之間。

小組委員會亦邀請公眾，對專業行為守則及附屬法例應訂立的適當保障措施發表意見。