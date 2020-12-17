新冠肺炎｜國產雞腿外包裝驗出病毒　麥當勞、肯德基︰非港供應商

新冠肺炎疫情於全球肆虐，中國內地於本月15日，首次在國產雞腿外包裝，發現新冠病毒，滁州市委和來安縣疫情防控應急指揮部已證實染疫。而涉事的嘉吉蛋白營養科技（安徽）有限公司，主要供應商包括麥當勞、肯德基等連鎖快餐廳。 麥當勞今日（17日）回應指，該公司並非香港麥當勞的供應商，籲顧客可安心選購食品。而肯德基亦表示，沒有購入該公司的食品。

據滁州市疫情防控應急指揮部指出，嘉吉蛋白營養科技（安徽）有限公司，購進的國產雞腿中，有一批次的外包裝核酸檢測顯示為陽性。其後當局已對2,712名工作人員採樣檢測，所有人的結果為陰性，而對冷鏈運輸車、辦公場所、冷庫、生產流水線、食品等採樣304份，結果亦同為陰性。

該廠房供應商包括麥當勞、肯德基

被檢出染疫、位於安徽滁州的廠房，為美商嘉吉投資（中國）100%控股的子公司，經營範圍包括速凍食品、肉製品、水產品、食用油的研發、加工及產品的銷售等。其主要供應商包括麥當勞、肯德基、漢堡王等快餐廳，亦有沃爾瑪、百聯等大型超市及內地餐飲品牌。

麥當勞︰顧客可安心選購食品

麥當勞今日回應指，查詢中提及的嘉吉蛋白營養科技公司，並不是香港麥當勞的供應商。麥當勞並重申，一直堅守嚴格的衞生和清潔標準，以保障顧客及僱員安全，顧客可安心選購食品。

而肯德基今日亦回應指，香港肯德基並沒有購入嘉吉蛋白營養科技公司的食品。