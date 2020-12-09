新冠肺炎｜巴西冷凍牛腩包裝驗出病毒　無錫企業負責人被立案調查

新冠肺炎疫情持續，全國多地通報進口冷凍食品包裝檢出新冠病毒，各地方政府啟動封存貨物、隔離接觸者等措施，其中無錫市一企業的進口冷凍食品中某批次巴西進口「冷凍去骨牛腩」外包裝檢出新冠病毒，負責人被公安機關立案調查。

無錫市新冠肺炎疫情防控指揮部發布情況通報指，該市日前對無錫本坤商貿有限公司庫存的進口冷凍食品檢查過程中，在某批次巴西進口「冷凍去骨牛腩」外包裝檢出新冠病毒。無錫市、區相關部門立即啟動應急響應，對涉事單位開展全面調查。

截至目前，無錫已完成該批次產品進銷情況的全面追溯及通報協查，所有追查到的涉事產品已全部封存處置；涉及該批次產品存儲、銷售的場所和運輸車輛已進行核酸檢測並全面消毒，檢測結果均為陰性；涉事公司冷庫全部封停並全面消毒；追蹤到的該批次食品直接暴露人員及一般接觸人員採取集中隔離、醫學觀察和核酸檢測等措施，檢測結果均為陰性。

無錫市對涉事人員展開核酸檢測。（影片截圖）

南京市衛健委周二（8日）公布，2264份流入該市的無錫涉疫進口冷凍牛腩樣本，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

除了對涉事貨物的接觸者進行隔離觀察及核酸檢測，有地方更對貨物進行無害化處理。河南鄭州市委宣傳部消息指，該市上周六（5日）在中牟縣某市場一批原產地為俄羅斯的冷凍雞翼包裝樣本上檢出新冠病毒。經查，該批冷凍雞翼共27噸2700件，並未流入市場銷售，事後已按規進行無害化焚燒處理。

（綜合報道）