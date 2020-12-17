疫下港人更重衛生　Carousell搜尋清潔服務、洗冷氣今年勁升一倍

本港新冠肺炎疫情持續近一年，市民為減少感染病毒的風險，逐漸轉為網上購置日常用品。網上買賣平台「旋轉拍賣Carousell」指，香港每月的活躍用戶，相比去年11月已增加超40%，平均每7人便有1人為其平台用戶。同時，疫情下市民對防疫用品的需求大增，搜尋相關產品的活躍用戶量，較2019年同期增加54%。

Carousell指，疫情下政府推行社交距離措施，促進中年和老年消費者，透過手機網上購物。（Carousell提供）

每7人中有1人為Carousell用戶

Carousell表示，目前香港每月的活躍用戶，相比去年11月已增加超過40%，平均每7人便有1人為其平台用戶。當中以45歲或以上的消費用戶群增幅最多，在過去一年增長近六倍。但Carousell亦指，年齡25歲至34歲是「網上購物的主力軍」，由今年1月至今，該批用戶人數亦增加4.5倍。

Carousell續指，由於智能手機在香港的滲透率極高，疫情下政府推行社交距離措施，促進中年和老年消費者，透過手機網上購物。而隨著網購平台變得簡便，消費者更熟習網購的過程，Carousell相信此趨勢將持續至疫情過後。

Carousell指，電子產品、玩具遊戲、家品、女性時裝和奢侈品，並未受到市場波動影響。（Carousell提供）

查詢清潔服務的活躍用戶數量上升110%

Carousell透露，由於防疫用品的需求大增，搜尋相關產品的活躍用戶量，較2019年同期增加54%。而電子產品、玩具遊戲、家品、女性時裝和奢侈品，並未受到市場波動影響，繼續保持為Carousell長期受歡迎的產品類別，相關活躍用戶數量平均增長30%。

與此同時，隨著居家時間變多，市民或希望擁有更高質量的居住環境。Carousell表示，查詢清潔服務的活躍用戶數量上升110%，搜尋冷氣機清潔服務的用戶量則上升超過90%，至於裝修和電工服務攀升80%，尋找搬屋服務的用戶量亦增加50%。

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Carousell總經理︰網上平台可24小時開放彌補損失

Carousell稱，棱齡搬運公司今年加入Carousell，並透過平台獲得了超過30%的業務。該公司的聯合創始人房柏熹指，網上平台提供強大的銷售工具來提高曝光率，以增加銷售額。在短短兩個月內，公司並獲得130個業務查詢。而Carousell香港董事總經理葉承浩指，網上平台與實體店鋪不同，可24小時開放，能幫助商家的收入更多樣化，彌補線下銷售的損失。