口罩肺炎｜首半年網購口罩騙案共2292宗　涉7022萬元　96人被捕

本港新冠肺炎疫情持續，警務處公布今年上半年共錄得32,345宗罪案，詐騙案共有8,129宗，升1.1倍，當中有2,292宗網購口罩騙案，損失金額高達7,022萬元，至今共96人被捕。 電話騙案及網上情緣騙案繼續錄得顯著上升，今年上半年有649宗電騙，上升1.8倍，損失金額達2.87億元，94%來自「假冒官員」案件；網上情緣就有429宗，升幅達52.1%。

警方表示，今年上半年共2,292宗網購口罩騙案，損失金額7,022萬元，有96人被捕。（資料圖片）

今年上半年詐騙案共8,129宗，較2019年同期的3,855宗增加4,274宗，升幅1.1倍。升幅主要來自1月下旬起因疫情而出現的網購口罩騙案，有2,292宗，升幅超過五成，總損失金額7,022萬元，案件數字由2月單月份高峰的873宗，回落至6月份的109宗，警方至今共拘捕96名相關騙徒，偵破341宗案件。

電騙增1.8倍 網上情緣騙案升52.1%

電話騙案共649宗，增加418宗，上升1.8倍，主要涉及「猜猜我是誰」，有331宗上升1.7倍，以及「假冒官員」，有317宗上升1.9倍。電話騙案損失金額共2.87億元，升幅為4.4倍，當中九成四損失來自「假冒官員」案件，損失金額共2.7億元，升幅4.8倍。網上情緣騙案共429宗，增加147宗，上升52.1%，涉及損失共1.89億元，下跌10.5%。

警方「反詐騙協調中心」在成立三年間共接聽6.5萬多個公眾來電，全球攔截騙款金額超過63億。以今年首6個月計，成功在約410宗騙案中，攔截約19億元騙款，並阻止超過140宗騙案的事主匯出騙款。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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行劫案以街頭和便利店為主

行劫案方面共有186宗，較去年同期的44宗增加3.2倍，當中主要涉及街頭劫案和便利店劫案，分別有61宗（增44宗，上升2.6倍）和37宗（增36宗，上升36倍），破案率57.5%，涉107宗，共拘捕197人。

爆竊案有1,156宗，較去年同期的786宗增加370宗，升幅47.1%。盜竊案共有10,762宗，較去年同期增加854宗，上升8.6%，當中擅自取去交通工具有480宗，上升272宗，升幅1.3倍。