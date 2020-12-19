屯赤隧道月底通車　陳帆：工程引入多項新技術創6項「第一」

屯門至赤鱲角北面連接路將於本月27日通車，屆時屯門南至香港國際機場車程大幅縮短至10分鐘，只是現時三分一時間。運輸及房屋局局長陳帆今（19日）在網誌表示，屯赤隧道長度和深度均刷新本港行車隧道紀錄，建造過程艱鉅，工程團隊透過引入多項創新技術克服現有困難，創造6個「第一」。

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全長5公里的屯赤隧道，走線深度在水平面以下60米位置。陳帆表示，屯赤隧道是本港最長和最深的行車隧道，隧道走線橫跨水上交通繁忙的龍鼓水道，而該處海床設有重要供電設施。工程團隊只能在海床以下，以鑽挖方式建造隧道，減少對周遭環境影響，是本港首次以此方式建造海底行車隧道。

團隊引入全球最大的隧道鑽挖機建造屯赤隧道，鑽挖機直徑逹17.6米，相等於6層樓高。陳帆形容，鑽挖機取名為「秦良玉」，希望有如女將秦良玉般攻無不克，惟機器不斷鑽挖花崗岩等堅硬岩石，200多套刀具經常耗損。工程人員需潛入水底更換，可是工程施工位置深入水平面下60米，四周的大氣壓力是地面6倍，工員人員有患上減壓病的危機。

工程人員需深入水底更換刀具以繼續工程。（運房屋圖片）

陳帆表示，為保工程人員安全，團隊引進「飽和高壓」技術，把專業工程人員工作和起居生活，全數轉移到海床底。工程人員每日於加壓的生活艙生活，工作時經運輸艙載送至鑽挖艙工作，每週期工作歷時25日，及後便需到減壓艙減壓3天，重新適應地面大氣壓力。團隊總共進行18個週期的「飽和高壓」工作輪替，更換逾1400套隧道鑽挖機刀具。

陳帆續指，屯赤隧道的另一項「第一」，是首次於本港隧道行車道下方，設置公用設施走廊，安放排水管道、消防喉管、供電及訊號系統裝置等公用及機電設施。通車後，即使在日間，在不影響隧道行車情況下，仍能維修公用設施。設施走廊內亦設有電動車，助提高檢查和維修效率。

陳帆表示，屯赤隧道的另一個「第一」，是首次於香港的隧道行車道下方設置公用設施走廊，以便日後在不影響行車的情況下進行日常維修。（運房屋圖片）

隧道除應用組裝合成技術，配合建築信息模擬等新興技術外，工程團隊將鑽挖隧道南端出口，接駁至地面的一段工程，採用環型連續牆作為臨時護土設施，以拱形效應增加其抵抗兩旁泥土壓力的能力，大量減少橫向支撐數量，擴大施工環境並減低施工風險。陳帆表示，技術獲2019英國土木工程師學會期刊《New Civil Engineer》的創新設計和實踐大獎。