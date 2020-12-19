480位密切接觸者已送檢　張竹君：清咗條龍　重申不知流程細節

第四波疫情下，近日多名緊密接觸者被揭發延遲兩至三日送往檢疫中心隔離。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表示，昨日多個政府部門協調下，安排「特別行動」，將超過480位緊密接觸者送往檢疫中心，形容「清咗條龍。」 她重申，由於最近有大型撤離，故人手調配較為緊張，但始終未有詳細交代檢疫安排，包括流程如何加快，如何釐訂送檢優先次序等。她續指，能否安排負責檢疫的人員出席記者會，「唔係我可以決定。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午出席記者會時表示，經過跨部門的「特別行動」後，昨日已將超過480位密切接觸者已送往到檢疫中心，形容已「清咗條龍。」

張竹君表示，一般會在24小時內，將緊密接觸者送往檢疫中心隔離，若涉及特別情況，例如家中有醫療儀器、特別食物需要、處理寵物等，則另作安排或需時較長，而以往每天處理200至300人。

張重申，由於最近有大型撤離，故人手調配較為緊張，但為何突然一日內可以加快送檢流程、如何釐訂當中的優先次序，她則稱不了解情況。

昨日有記者要求負責檢疫官員出席今日記者會，當時新聞主任稱會「反映一下」，不過，今日未見有相關安排。張竹君被追問原因時解釋，「唔係我可以決定。」

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