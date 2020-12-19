新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高　柴灣景翠苑須強檢

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，本港過去24小時新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔102宗，感染源頭不明佔42宗，創第四波以來的新高，但佔單日確診個案比例上並非最高。 柴灣峰霞道景翠苑今日新增一個單位出現確診個案，至今累計有6個單位錄得確診個案，衞生防護中心要求該座大廈居民須強制檢測，並已到該座大廈派發檢測樣本瓶。

本港12月19日新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔102宗，感染源頭不明佔42宗，創第四波以來的新高。（李澤彤攝）

傳染病處主任張竹君表示，景翠苑累計有6個確診個案單位，今日新增的單位與之前一個確診同一垂直方向，即兩個單位的號數相同，惟兩者之間相隔8層。但她認為，該座大廈未算出現爆發，6個單位並無明顯關聯，估計居民或是因為環境因素染疫，若該處再有新增個案，要找專家到場調查是否與大廈設計有關。

另外，富山邨富仁樓共有3個單位出現確診個案，該些單位分別有2名、4名及2名家庭成員確診，包括感染源頭不明個案，但該些單位涉及不同方向及不同座數。石籬(二)邨石榮樓共有3個單位、累計4人確診，當中包含跳舞群組相關個案，相關單位涉及不同層數及不同方向。平田邨平誠樓亦有3個單位、累計4人確診，同樣是不同方向。

西環均益大廈二期D座有3個單位、累計8人確診，其中一個單位共有6人確診。（資料圖片）

位於旺角的屋苑Skypark有3個單位、累計5人確診；西環均益大廈二期D座有3個單位、累計8人確診，其中一個單位共有6人確診。當局將到上述5座住宅大廈派發檢測樣本瓶，麗晶花園第6座亦會發強制檢測通告，要求該處居民進行第二次強制檢測，以找出病毒潛伏期較長的人士。

截至今日，本港確診或疑似個案總數已破八千關口，最新累計8,079宗個案。截至今日下午，當局另外錄得70多宗初步確診個案。