中四輟學基層男生鍾情魔術　日打三份工開魔術酒吧　疫情下尋出路

昔日考全級包尾、兩次留級，在中四已輟學的男生，自學魔術後再自修DSE，修讀與表演相關的高級文憑後，獲邀到日本表演，不懂日語的他以Google Translate生活。他回港後日打三份工，儲第一桶金，開了全港首間魔術酒吧兼餐廳。 疫情來襲，百業蕭條，他感恩早前重遇中學時一起在「留級邊緣」的兄弟，發現對方亦身兼多職儲錢創業，於是開始互相扶持。受疫情影響，好兄弟教育中心停課，他的餐廳被禁晚市堂食，惟二人從未放棄，笑言不想如飛行棋般從頭再來，會積極守好本業，並開拓其他生意：「過去一年每個香港人都受影響，但要調節，找一條合適的路走下去。」

基層單親家庭長大的何煒麟，為了創業開魔術酒吧，曾日打三份工。（張浩維攝）

因一次在公園看表演後愛上魔術



現年26歲的何煒麟在鏡頭前端正就座，憶述着成長故事。他說，在單親家庭長大，由於家貧，電腦遊戲或流行玩具都與他無緣，家中只有妹妹及媽媽，不擅與男性相處，無法加入男生們的熱門話題，直至一次在公園見到魔術師表演的經歷，令他愛上魔術：「家中太窮，無手機無電腦，電腦遊戲、明星全部都不懂，中學幾乎無朋友。直至在公園看到魔術表演，很多人一起圍觀，看得很開心，之後媽媽借書自學變給我看，引我做功課，後來我在圖書館借到本書，就專心鑽研，漸漸找到想發展的路。」

中學留級兩次，至中四輟學，雙失了三個月後，他不想再虛耗光陰，於是早上讀文憑課程，晚上做兼職及練魔術，「中學時老師話創業是無可能，但到18歲，望著公司鏡入面的自己，不想一輩子都打同一份工。」



自修DSE修讀創意電影製作高級文憑

何煒麟下定決心辭職，並報考DSE，花四個月自修，成功考獲「33232」成績，入讀浸會大學一個與表演相關的「創意電影製作高級文憑」，畢業後經朋友介紹，出發去日本表演魔術：「當時不懂英文，又不懂日文，全靠google translate。」他形容，在日本表演的經歷，觸發他想回港創業的念頭：「香港未有魔術為主題的餐廳及酒吧，但最大難關是資金。」

為了賺到創業基金，何煒麟一邊表演，一邊做多份散工：「洗碗人工高，有洗碗機幫手，滅蟲、包月餅，幾乎接觸到的散工都做過。」

2019年重遇「留級邊緣」好兄弟 共同「拍住上」



何煒麟2019年初儲到第一桶金（約50萬元）開魔術酒吧及餐廳時，重遇有類似人生經歷的中學同學陳君諾。二人笑稱是「留級邊緣」的好兄弟，現時是「拍住上」的好拍檔。原來陳君諾亦出身基層家庭，中四起便要打工幫補家計：「當時就想，無理由到50歲都要打工，於是做了很多份體力換取金錢的工作，用多年經驗做『炒散蛇頭』賺佣金，儲錢開了教育中心。」做過什麼行業？他笑言，跆拳道助教、游泳助教、主題樂園清潔員、餐廳侍應、快餐店廚房、包裝及搬運通通都做過。

何煒麟（右）找來第一桶金後，重遇有同類經歷的中學同學陳君諾。（張浩維攝）

陳君諾選擇開教育中心，源於擔任跆拳道助教的經歷，「愈來愈多學生被發現是SEN，我們以前都覺得讀書辛苦，所以補習中心不是催谷成績，而是要開心學習。」其教育中心專門服務有特殊教育需要的學生，除了過度活躍，連聽障及視障生亦是服務對象。



構思替代方案 冀助SEN生

受疫情影響，全港過去一年依賴網課，陳君諾直言，難要求SEN學生「坐定定」在電腦前，他們的學習進度難免落後於同齡學生，故他們正構思替代方案，尋找合作伙伴及投資者：「希望混合新科技，針對學生的喜好，用他們喜歡的卡通混合虛擬實境，走進他們的世界溝通及教學。」

盡力守好生意 避免裁員



二人在2020年完結前接受訪問，回顧形容疫情以來，每日都是「打仗」狀態，只好積極拓展不同業務，如貿易往來，平衡風險。陳君諾解釋，二人若失敗，需如飛行棋般從頭再來，需費盡時間心機，守好生意，避免裁員。他們直言：「影響一定有，過去一年香港每個人都受影響，要思考如何調節，初創最重要是找一條適合之後發展的路。」

他們早前接手非牟利組織「融樹頭創意藝術文化基金會」，希望未來可將魔術帶予長者及學童，促進不同年紀之間的溝通，為社會帶來更多歡樂。