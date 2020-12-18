防疫抗疫基金｜34億助飲食業　黃家和感嘆員工無份　促再推保就業

政府擬注資64億元作第四輪防疫抗疫基金，當中的34億元將會分發給1.7萬間持牌餐飲處所及1,000名熟食小販。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日在港台《千禧年代》表示，歡迎措拖，但承應部分老闆取得資助交租後，並不足夠發薪，「暫時唔執，但暫停營業，咁啲員工點樣呢？」他促請政府考慮再推保就業計劃。

政府再度收緊社交距離措拖，餐飲業晚上不能夠提供堂食。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

政府擬注資64億元作第四輪防疫抗疫基金，當中的34億元將會分發給1.7萬間持牌餐飲處所及1,000名熟食小販，並會在本月21日的立法會財委會的特別會議審議撥款，最快1月可以發放資助。

「暫時唔執，但暫停營業，咁啲員工點樣呢？」

黃家和認同，今次的資助金額較第三輪高，100平方米的店舖也可以取得10萬元等，不過他擔心金額是否可以支付員工薪金，「無保就業，可能有啲小老闆收到錢都唔開業，唔使結業就好事，但對員工就唔係，係咪政府應該再推保就業呢？」

不少聽眾亦致電批評，政府的錢只落老闆袋。黃家和解釋，今次的資助共分兩期，但政府無提供實際的時間表，相信對食肆的流動資金不會有太大幫助，「暫時唔執，但暫停營業，咁啲員工點樣呢？」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

過去一星期無堂食 生意大跌七成



根據統計處數字，餐飲服務活動業的失業率亦由14.8%下跌至13.1%，跌幅最大，亦是唯一行業的失業率錄得連續兩個月下跌。黃家和表示，由於保就業資助至11月便完結，加上疫情由12月開始變得嚴峻，「過去一星期，無咗堂食，外賣又做唔返，生意大幅下跌七成，即係成個月無咗80億元」，認為食肆難照顧員工。

今次的社交距離措施或會延長至1月1日。黃家和直指，食肆的聖誕、元旦的生意都取消，嚴重打擊飲食業生意。他說：「單純聖誕一日生意都做到4.5億元，近5億元生意，宜家絕大部分生意都做唔到，要取消」。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼