公務員宣誓│張建宗指公務員事務局稍後將交代全體公務員聲明安排

政務司司長張建宗今日(20日)於網誌表示，全體副局長和政治助理，以及各常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第六點或以上的公務員宣誓儀式於上周分別順利舉行；公務員事務局將會要求全體公務員作出聲明，確認擁護《基本法》，效忠香港特區，稍後會交代具體安排。

張建宗指，全體副局長和政治助理，以及各常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第六點或以上的公務員在行政長官見證下，他們誓言擁護《基本法》和效忠香港特區；兩場宣誓儀式看似簡單，只有短短的誓言，簽署聲明亦只是一紙文書，但實則具有重大而深遠的意義，並有標誌性的作用。引入宣誓或聲明安排，能真切地體現公務員背負的期望和責任，有助進一步維護和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保香港特區政府能有效管治。

根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任及承擔，也是國家和社會大眾對於特區政府公務員必然的期望和要求。在今年6月30日生效的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第六條亦訂明，香港特區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

他指，政府已為新入職公務員引入安排 ，公務員事務局於今年十月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。至今已經有超過三千名新加入公務員行列的同事完成此程序，公務員事務局將會要求全體公務員作出聲明，確認擁護《基本法》，效忠香港特區，稍後會交代具體安排。