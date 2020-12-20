新冠肺炎｜一田沙田店爆疫停業兩周今重開　員工須每隔14日做檢測

本港疫情嚴峻，一田百貨沙田分店早前錄得多人確診。發言人表示，沙田分店今起（20日）重新投入服務，所有沙田店員工已分別於本月6日進行核酸檢測，及於上周五(18日)額外進行病毒快速測試，結果呈陰性始可復工，另每隔 14 天會再作快速檢測。 發言人又表示，截至昨日（19日），沙田一田群組共計13人，其中包括3名直屬員工，以及10名專櫃推廣員，當中兩名員工已出院，其他人員正康復中。

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員工上周五再進行重開前再做檢測

發言人表示，沙田店關閉期間，店內持續進行多次全面深層抗疫消毒清潔，並特別請來室內空氣測試專家團隊進行追踨氣體測試，以減低病毒在通風系統的傳播風險。所有沙田店員工（包括一田員工、一田寫字樓員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員），於本月6 日、即獲通報有員工確診後翌日，已獲安排進行核酸檢查，另亦已於上周五(18日)額外進行新冠肺炎快速檢測一次，員工的檢測報告必須為陰性才可重返工作崗位。

一田沙田店爆疫，停業兩周後今日重開。(資料圖片/朝家欣攝)

供應商員工需出示險性檢測證明方可入內

至於供應商員工方面，亦須出示政府認可之檢測機構發出的檢測報告，或即場參加新冠肺炎快速檢測。相關人士的檢測結果同樣必須呈陰性方可進入店內範圍工作。已完成檢測的相關員工之員工證上會貼上「已完成新冠病毒（快速）檢測」的 徽章。



沙田店重新投入服務後，所有員工，每隔 14 天必須再進行一次快速檢測，檢測報告同樣必須為陰性才可繼續工作。

引入1分鐘殺滅新冠病毒噴劑消毒購物車、購物籃

發言人又指，為了加強防疫，已採用澳洲政府認可1分鐘殺滅新冠病毒噴劑，定時消毒店 內的購物車、購物籃及自助付款機，以策安全。 員工休息室位置嚴格遵守餐飲規格，員工與員工之間相距1.5米，並設膠板分隔。一田亦會定時消毒休息室，並設有消毒紙巾以及消毒搓手液以供員工使用， 保障員工安全。