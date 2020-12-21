新冠肺炎｜在家做冬「打邊爐」最受歡迎　街市生意額多一半

在新冠疫情影響下，市民未能外出用膳，故紛紛選擇在家做冬，令街市生意大增。記者今日（21日）到九龍城街市視察，發現火鍋配料店及牛肉店都大排長龍。有菜檔檔主表示，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配菜尤為暢銷。也有雞檔檔主表示，雖今年冬至生意額比去年多，但來貨商一直加價，活雞價錢更1斤加價20元。

火鍋配料店及牛肉店都大排長龍，有約20至30餘人排隊。（黃穎津攝）

第四波疫情下，政府禁止晚市堂食，市民無法外出做冬，只能留在家中過節，帶旺街市市況。記者今日到九龍城街市視察，發現火鍋配料店及牛肉店都大排長龍，有約20至30餘人排隊。

火鍋配菜最暢銷 惟菜檔檔主憂疫情：一啖水都唔飲

菜檔檔主湯太表示，今年冬至生意額比往年多四成，因有市民提前做節，從上周五起至今日，生意亦相當不錯，當中火鍋配菜，如生菜、皇帝菜、粟米等尤其暢銷，故湯太稱自己也有多備二至三成存貨。



湯太又強調，即使市場有需求，但他們也不會因此加價，菜價是因應來貨價而定，而可能因疫情關係，湯太指來貨商「唔敢亂起價」，故菜價目前亦相對穩定。但湯太亦對目前疫情感到擔憂，現時社區出現不少不明源頭個案，第三波疫情時街市更一度成為「播毒場所」，擔心市民會因此而減少到街市買餸，影響生意。湯太稱：「我喺街市一啖水都唔飲㗎！食飯都係返屋企食。」現時疫情尚未得到控制，湯太只希望今次冬至能「賺到多啲錢」，維持生計。

梁太稱，今年活雞來貨價大增，「一斤貴咗成廿蚊」，「一個禮拜加價3、4次」。（黃穎津攝）

雞檔生意額好一半 活雞來貨價急升：一斤貴20元

雞檔檔主梁太表示，因今年冬至市民無法到酒樓設宴，故今年生意比去年冬至「好咗一半」，並多購入140隻活雞以供應顧客，比平日備貨多一倍。惟梁太稱，今年活雞來貨價大增，「一斤貴咗成廿蚊」，「一個禮拜加價3、4次」，梁太坦言是「賺少咗」。她笑稱：「無所謂啦，大家開心。依家經濟環境唔好，食一隻雞幾百蚊，再貴啲咪會去食冰鮮！」