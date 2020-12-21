新冠肺炎｜何栢良：若有家庭聚會群組爆發　不排除仿英限家庭聚會

本港新冠肺炎疫情嚴峻，呼吸系統專科醫生梁子超今日（21日）表示，第四波疫情的不明源頭個案有上升趨勢，認為並不樂觀，他批評過去周末商場及元朗大棠人頭湧湧，「只能用恐怖嚟形容」。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，一旦放寛社交距離措施，確診數字恐創新高，如有家庭聚會群組爆發，不排除仿英國限制家庭聚會。

數百人到大棠賞紅葉，山上人頭湧湧。（鍾妍攝）

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梁子超：病毒深入本港任何角落



梁子超接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，現時本港仍有不少不明源頭個案，過去一周有216宗不明源頭個案，較對上一周212宗有升勢，情況並不樂觀。梁稱第四波相比第三波更嚴峻，第三波數字上落迅速，但第四波不明源頭個案處於高位仍有輕微升勢，「係唔好嘅徵兆」。

梁指病毒已深入本港任何角落，在不同聚集場合、家庭、樓宇、醫療設施等即使佩戴了口罩，或做了手衞生都有感染機會，勸籲市民除了上班減少外出，切勿奢望有靈丹妙藥，否則無法控制疫情，「過去兩日商場同郊野公園聚集情況，只能用恐怖嚟形容」。

至於是否要採取宵禁等更嚴厲措施，梁認為，疫情已滲入角落，不能在香港經濟民生崩潰前控制疫情，政府應宣揚更強硬訊息，加強執法，否則會如美國感恩節假期後反彈一樣。

何栢良：若放寬現時社交距離 確診數字恐創新高



何栢良在同一節目指出，應維持現行社交距離措施，一旦放寛恐創新高，現時每日近百個案，過去每天平均30多宗源頭不明個案，如有需要不排除任何措施，正如英國都有限制家庭聚會。

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，接下來聖誕節部分市民或會狂歡，確診個字或高處未算高，「會唔會過完聖誕，三、四百宗 其實係唔出奇。」他亦呼籲市民要自救，「政府能力就係咁多，要10日8日先送到入醫院。你想佢短時間內變到超人係做唔到，市民要諗辦法自救。」

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