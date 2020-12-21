新冠肺炎｜今增85宗確診　多3幢大廈包括明華大廈、逸麗樓須強檢

本港今日(21日)錄得85宗確診，較昨日回升11宗，源頭不明個案達27宗，亦較昨日多3宗。衞生防護中心今日再向多3座大廈發出強制檢測令，另外2幢未達到強制檢測標準，但會向同廈人士派發樣本瓶。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有85宗確診，病人編號為8154至8238，患者年齡分布1至89歲、40男45女，當中21人在社區檢測中心發現。確診個案中，7宗為輸入個案，78宗為本地個案，當中27宗無源頭，餘下51宗則為與本地相關的個案，包括4宗「中環Glow Salon and Spa」、1宗明麗樓家人確診、葵盛西邨第8座5樓的確診家人、豐年樓的相關個案等。

▼政府收緊防疫措施▼

+ 11 + 11 + 11

另外2幢大廈未到強制檢測門檻，不過防護中心都會向居民派樣本瓶。包括鯉魚門邨鯉生樓共有3個單位中招，3戶都並非同樓層及座向，有患者跟「跳舞群組」相關；德泰大廈則有3個單位6人確診，2戶同座向，有患者涉及「跳舞群組」及工作場所，但未肯定是否被上班地點感染。

張竹君拒絕公布染疫單位樓層，呼籲市民勿因樓上樓下有確診才保持環境衛生。(資料圖片／盧翊銘攝)

被問到會否公開樓層，張竹君稱留意到大廈有特別情況，才考慮公布單位號碼，現時未有明顯感染情況，即使兩戶相近可能接觸傳染，不想公開病人私隱，呼籲大家保持環境衛生，「唔好淨係針對話我樓下樓上個案有(確診)先至去做防禦措施，真係會太遲嘅」。

醫管局總行政經理劉家獻指，早前確診的男護士，其密切接觸者、九龍醫院延續護理病房女護士亦確診。她最後上班日為12月16日，無病人及同事是其密切接觸者。今日是冬至，本周後期則為普天同慶的聖誕節，他呼籲醫護及市民都切勿聚會，「大家合作先可以戰勝疫情，祝大家冬至快樂」。