新冠肺炎｜二人限聚令、晚市禁堂食維持至1月6日　橫跨聖誕元旦

本港第四波疫情嚴峻，英國更出現變種病毒株。 食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）舉行記者會，稱過去周末街上仍然人頭湧湧，現階段無空間放寬現有的社交距離措施，故會維持現有防疫措施至明年1月6日，當中包括二人限聚令、晚市6時後禁堂食等，即橫跨聖誕節、元旦。

食物及衞生局局長陳肇始（右二）、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉（左二）今日會見傳媒。 （張浩維攝）

陳肇始指出，現時的疫情處於最嚴峻及關鍵的時刻，雖然過去一周政府多次大幅收緊社交距離措施，但過去兩周的確診數字仍維持80至100宗的高峰水平，而本地源頭不明個案的7天平均數更維持31宗，處於高位。

她認為，要疫情回落需視乎三因素，包括所有市民在冬至、聖誕節及新年能否停止所有跨家庭聚會、大家能否時刻遵守個人或環境衛生，以及能否成功堵塞英國出現的變種病毒傳入社區。

12月19日，數百人到大棠賞紅葉，山上人頭湧湧。（資料圖片/鍾妍攝）

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無空間放寬現有社交距離措施

陳又指，現時疫情持續嚴峻，但在過去的周末，街上或商場仍然人頭湧湧，故現階段無空間放寬現有的社交距離措施。政府會維持現有適用於餐飲業務處所及表列處所的限制，以及有關群組聚集及配戴口罩的要求，直至明年1月6日，即晚上6時後繼續禁堂食、食肆必須二人一枱、關閉酒吧酒館，所有表列處所停業，以及維持二人限聚令及口罩令等。

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