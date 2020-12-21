英國變種病毒｜梁卓偉：病毒株如鎖匙更易插入細胞　傳染力增75%

新冠病毒株在英國出現變異，當地有研究團隊發現新病毒株傳播力增強7成。港大醫學院院長梁卓偉團隊亦推算，該病毒株的傳播力強7成半，跟當地數據吻合，形容情況令人十分擔憂，一旦病毒株傳入本港，即時繁殖率會由現時1傳0.81，推高至1傳1.42人，令逐漸受控的疫情，突然間逆轉。不過他強調需要更多證據，確立新病毒株的傳染力加強的說法。有教授稱現時未見英國新病毒株來港，本港仍然是尼泊爾病毒株主導。

▼政府收緊防疫措施▼

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英國流行的N501Y的傳播力聲稱強7成，梁卓偉稱上周跟世衛及多國舉行會議後得悉，已變種的501Y早在今年4月出現於巴西，今年中澳洲都有見過，但都無落地生根，該病毒株11月中在英國仍佔少數，約4分之1，但過去一星期在英國東部及倫敦攀升至6成，增長速度迅速，而在威爾斯流行的病毒株傳播力升1成，港大團隊評估英格蘭的病毒株傳染力升7成半，跟英國專家推算的7成接近。

梁卓偉(左)解釋新病毒株的原理；食衞局局長陳肇始(右)則公布，午夜起禁止英國航班抵港。(張浩維攝)

他指現時即時繁殖率為0.81，即1名患者傳給0.81人，當新病毒株傳入香港，避過防疫措施又引起群組爆發，即時繁殖率可升至1.42，即時繁殖率超出1代表疫情不會短期內受控，假設單日100宗確診，下一周便會出現140宗，屆時疫情將會逆轉。

至於新病毒株傳播力增強的原理，梁卓偉引述美國科學家稱，新病毒株可能較容易進入細胞受體ACE2感染人體，或者「(病毒株S蛋白)好似開咗蓋一樣」，令S蛋白及ACE2受體更容易結合造成感染。他又稱新病株感染的患者，其CT值都較低即病毒量高，暫時未清楚跟病毒變異有無關係，而12月4日開始，本港有18個來自英國的確診患者，其樣本會送至港大實驗室化驗，了解其病毒株種類，預期本周末有結果。

梁卓偉指，若新病毒傳播力增強7成多並流入香港引起群組傳播，本地疫情會逆轉。(張浩維攝)

不過梁卓偉又稱，需要更多證據證明新病毒株傳播力增強的說法，新病毒株在英格蘭11月中開始增加，但可能跟當地社交漸漸頻繁有關，「英國正正呢段時期無收得咁緊放鬆咗，抗疫疲勞都幾厲害，年輕一族出行都活躍」。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅指，港大每周都有做基因分析，暫時未見英國新病毒株流入香港，本港病毒株仍然由尼泊爾主導。