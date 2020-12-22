新冠疫苗｜過敏協會：疫苗過敏屬罕見　每百萬人才有一人嚴重過敏

英美開始接種德國BioNTech/輝瑞開發的新冠肺炎疫苗，部份人出現嚴重過敏反應，引起外界關注。香港過敏協會今日（22日）召開記者會，表示疫苗過敏有被誇大的現象，常規疫苗接種是安全。香港過敏協會執委及免疫及過敏病科專科醫生李曦稱，「約每100萬個人先有一個出現嚴重過敏反應。」 在港府購買的疫苗當中，目前僅BioNTech/輝瑞（供港公司為復星）疫苗有列出過敏性成份。協會建議政府制定法規，強制要求將所有輔料類列在藥物標籤。

香港過敏協會今日（22日）召開記者會，表示疫苗過敏有被誇大的現象，常規疫苗接種是安全。左起：香港過敏科醫學會主席及香港中文大學醫學院兒科學系教授黃永堅、香港過敏協會執委及免疫及過敏病科專科醫生李曦。（李恩慈攝）

港府已購入中國科興及德國BioNTech/輝瑞（供港公司是復星）新冠肺炎疫苗，首批100萬劑料於明年首季供港。其中BioNTech/輝瑞疫苗在美國和英國接種時，部份人士出現嚴重過敏反應。

香港過敏協會表示，疫苗過敏有被誇大的現象，常規疫苗接種是安全，過敏反應的風險亦十分低。香港過敏科醫學會主席、香港中文大學醫學院兒科學系教授黃永堅指出，疫苗正式推出前須通過數萬次臨床測試，理應安全。他認為公眾認知不足是疫苗接種的最大障礙，不應讓非理性的恐懼阻礙進程。

港府已購入中國科興及德國BioNTech新冠肺炎疫苗，首批100萬劑料於明年首季供港。（資料圖片）

香港過敏協會執委及免疫及過敏病科專科醫生李曦稱，疫苗過敏通常由疫苗成分或輔料類引起，情況極為罕見，「100萬個人先有一個出現嚴重過敏反應，譬如昏厥、休克等，疫苗好處係多好多。」

李曦解釋，輔料類並無免疫效果，一般能為疫苗增加防腐時間和吸收能力等，部份抗生素及類固醇等藥物亦包含輔料類，可引致過敏反應，輕症包括眼紅、出疹等，嚴重則可引致氣喘、血壓下降及呼吸困難，便有生命危險。

一般過敏反應會在接種後數分鐘至半小時內出現，李曦建議市民在接種後，可於診所坐半小時後才離開。醫護人員對各種過敏反應有應對方法，如為病人注射腎上腺素。

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在港府購買的疫苗當中，目前僅BioNTech/輝瑞（供港公司為復星）疫苗有列出過敏性成份。該疫苗以mRNA技術研發，加入輔料聚乙二醇增加其穩定性；而中國科興疫苗則未有披露有關資料。協會建議政府制定法規，強制要求將所有輔料類列在藥物標籤。倘市民知道自己的致敏原，便可避免接種有該成份的疫苗。

被問到是否應該市民自行選擇接種的疫苗，黃永堅稱這問題偏離討論主題，「一定會建議市民打疫苗，但如果話要揀邊隻打，就無咩科學性。」