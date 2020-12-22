【新冠肺炎】內地昨增15宗確診　2宗本土個案均在遼寧大連

據國家衛健委通報，內地昨日（21日）新增15宗新冠肺炎確診個案，其中境外輸入13宗，包括上海6宗、廣東3宗、內蒙古2宗、四川2宗，本土個案2宗，均在遼寧大連；無新增死亡個案；無新增疑似個案。

當日新增治癒出院個案9宗，解除醫學觀察的密切接觸者580人。境外輸入現有285宗確診，其中重症3宗，現有1宗疑似個案。累計確診個案4149宗，累計治癒出院3864宗，無死亡個案。

截至昨日（21日）24時，據31個省份報告，現有324宗確診個案，其中重症4宗，累計治癒出院81909宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86867宗，現有疑似個案1宗。累計追踪到密切接觸者893304人，尚在醫學觀察的密切接觸者7850人。

31個省份報告新增無症狀感染者17宗，其中11宗為境外輸入；當日2宗轉為確診個案，均為境外輸入；當日解除醫學觀察9宗，均為境外輸入；尚有214宗無症狀感染者正進行醫學觀察，其中182宗為境外輸入。

在遼寧，大連昨日（21日）新增2宗本土個案及6宗本土無症狀感染者。在對重點地區人員進一步深入排查中，發現6人核酸檢測結果呈陽性，經診斷6人均為無症狀感染者，已轉運至省集中救治大連中心隔離治療，正在對密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行全力排查並實施集中隔離醫學觀察。

（綜合報道）