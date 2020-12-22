新冠肺炎｜旅發局除夕夜首作網上直播倒數　踏入元旦展維港短片

第四波疫情持續，旅發局早前已公布，今年除夕不會在維港兩岸舉行煙火倒數活動。 旅發局今日（22日）指出，今年將首次網上舉行除夕倒數，議市民在家參與倒數。局方指，在當晚31日晚上11時正，將會直播倒數時鐘。直到踏入元旦零時零分，會直播約2分鐘短片，並顯示祝願語句。旅發局表示，在疫情下首度舉行除夕線上倒數，希望可以為大眾打氣，及祝願全世界在新一年都能健康平安，迎接更好的2021年。

今年除夕不會在維港兩岸舉行煙火倒數活動。踏入元旦零時零分，旅發局網上會直播約 2 分鐘短片。圖為2分鐘短片的摸擬畫面。（旅發局圖片）

旅發局指，今年會首次將「香港除夕倒數」移師網上舉行，可市民安坐家中，透過手機、電腦觀賞跨年倒數直播。在12 月 31 日晚上 11 時正起，旅發局網（discoverhongkong.com） 會直播倒數時鐘，而社交平台亦會在11時30分同步直播倒數時鐘。

零時零分展兩分鐘短片

局方續指，當踏入元旦零時零分，網上會直播約 2 分鐘短片，畫面圍繞香港維港景色及地標美景，並顯示祝願語句，向全世界送上祝福。

翻查資料，旅發局連續兩年取消「除夕倒數」，對上一次已是2018年除夕。