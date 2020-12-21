新冠肺炎｜港人入境澳門即晚起須檢疫21天　已過14日要補夠日數

新冠肺炎疫情持續，澳門政府今天（21日）晚上召開記者會，公布最新的防疫政策，指在過去14天內曾到香港及海外地區的人，由今晚10時起，入境澳門時都需接受21天集中醫學觀察，而現時正接受檢疫的人，也即時被延長檢疫期至21天。非澳門居民、非澳門居民同行親屬、非外僱人士到澳門檢疫時，必須自費入住指定酒店。 另外，澳門政府官員亦指，已與珠海政府協商，如有香港人到珠海未足21天，其健康碼不能轉為綠色，即不能入境澳門。

在過去14天內曾到香港及海外地區的人，由今晚10時起，入境澳門時都需接受21天集中醫學觀察。（資料圖片）

總共需做三次檢測 未夠21日健康碼即轉「黃碼」

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，在過去14天曾到內地「中風險地區」、台灣的入境者，入境澳門的措施不會改變。不過，若曾到這些地區以外的地方，包括香港、英國等地，自今晚10時起，所有入境澳門人士都需接受21天集中醫學觀察，而現時正接受檢疫的人，也即時被延長檢疫期至21天。

政府會安排檢疫人士在第1、13、20日做病毒檢測，合共做三次。旅遊局對外關係廳代廳長余萬菁指，非澳門居民、非澳門居民同行親屬、非外僱人士到澳門檢疫時，必須自費入住指定酒店。

羅奕龍續指，如有入境者已完成14天醫學觀察，但入境澳門至今未足21天，也需接受7天「自我健康管理」，其健康碼會轉為「黃碼」，不能前往政府部門、部分公共場所、醫院、人多地方等，直到入境後第20天，會再安排做一次核酸檢測，獲得陰性就會轉為「綠碼」。

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，已與珠海政府協商，如有香港人到珠海未足21天，其健康碼不能轉為綠色，即不能入境澳門。 (澳廣視facebook片段截圖)

澳門指內地多宗輸入個案在14日後始確診

羅解釋，政府決定延長檢疫期，是因為見到全球疫情出現變化，英國有變種病毒，而世界各地也有人在檢疫14天後才確診的情況。衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好補充，早前北京有一宗由香港輸入的個案在14天檢疫完成後才出現病徵；一名曾到外國的機師於成都確診時也過了14天檢疫期；另外，一個俄羅斯表演團到台灣檢疫14天，完成檢疫當天有4人確診，但其他團員為陰性，但台灣當局在兩天後再為團員檢測，就發現多4人確診。

有記者提問到若有香港人先到內地，完成14天檢疫後，是否就可入境澳門及不需檢疫，質問這是否屬於一個漏洞，羅奕龍表示，已與珠海政府協商，如有香港人到珠海未足21天，其健康碼不能轉為綠色，即不能入境澳門。

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約600人未足日要延長檢疫

梁亦好稱，現時澳門有1,550人正接受醫學觀察，其中1,549人入住了酒店，1人在衛生局設施檢疫。而完成14天醫學觀察，但入境澳門至今未足21天的人就有500至600人。羅奕龍補充，政府考慮到有人或計劃完成14天檢疫期後，即將離開澳門，因此雖然要把這批人的健康碼轉為黃色，但只要他們在7天內有陰性結果證明，48小時內都可離開澳門。

羅奕龍又稱，雖然英國出現病毒變種，但現時的檢測方式仍能找到這些病毒，不會有假陰性。至於對疫苗的影響，他稱病毒變種後，可能會影響到病毒的傳播力、致病能力、對藥物及疫苗的反應，但現時的資料反映，暫時只會影響到病毒傳播力，未能確定對於疫苗會否帶來影響。