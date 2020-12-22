新冠肺炎｜李偲嫣謝鋮浚早前檢測呈陰性　醫管局：SMS通知不成功

正義聯盟發起李偲嫣於上周三（16日）送院後於急症室不治，死後確診新冠肺炎，而她丈夫謝鋮浚昨日也確診。醫院管理局今天（22日）表示，二人在本月10日曾交唾液樣本到元朗容鳳書健康中心的樣本收集點，二人的檢測結果都是陰性，外判承辦商曾在本月14日向二人發短訊通知他們，但並不成功，暫時未知故障原因。

外判商14日曾發短訊 未知不成功原因

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示，第7916宗個案（即李偲嫣）及她丈夫並無在月初到公立醫院門診或急症室求醫，但曾交唾液樣本到元朗容鳳書健康中心收集點，如市民在私家醫生或港鐵站等地方取樣本瓶，都可以交去這類收集點。

他稱，根據外判化驗室資料，二人的檢測樣本都是陰性。一般而言，外判商會將陽性的結果通知衞生防護中心，而陰性則上載到政府電腦系統，透過電話短訊SMS通知測試者。在這次事件中，外判商亦有於12月14日向二人發短訊，但不成功，「唔知點解發出短訊故障嘅具體情況，但政府有關部門跟進緊。」

李偲嫣6日後呈陽性 劉家獻：很多原因影響檢測結果

被問到該外判商是哪一間，劉家獻稱手上無資料，亦不知總共有多少間外判商。至於第一次檢測呈陰性的原因，他稱可能病人初期病毒量不高，無法檢測到，亦可能是病人交的樣本交得不好，有很多原因會影響到檢測結果。

對於謝鋮浚為什麼在李偲嫣死後多天才能送入檢疫中心，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認是有所延誤，但指當局已盡早把這名人士送入檢疫中心，她又稱該段時間當局送密切接觸者到檢疫中心是有所延誤，但之後已經清了人龍。

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