晚市禁堂食壓低確診宗數　疫情現曙光？專家指聖誕節十分關鍵

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（22日）單日增加63宗確診個案，另初步確診僅30多宗，數字創近一個月新低。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，對疫情審慎樂觀。 而呼吸系統科專科醫生梁子超就認為，近日本港的整體確診和感染源頭不明個案數字同步下降，相信本月初實施的2人限聚和晚市禁堂食措施彰顯初步成效。不過，他直言疫情仍有隱憂，聖誕佳節對控制疫情「有好大問題」，留意到不少公司或私人地方照樣舉辦派對，可能會帶來傳播，呼籲市民自律，減少與家人以外聚會。

數字好像有一點回落，但當然我也希望這是持久的，就不是一天半天的降低又反彈。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

張竹君稱，對疫情審慎樂觀。 (歐嘉樂攝)

12月中旬以來，本港疫情反覆不定，有呈緩慢向下趨勢，惟上周六（19日）反彈至109宗，加上英國出現病毒變種，令疫情改善局面破滅。不過由本周日起，確診宗數再回落，前兩日分別74宗及85宗，今日公布的63宗當中，扣除10宗輸入個案後，本地個案實際為53宗，明顯低於前兩日（周日70宗、周一78宗）。

張竹君在今日記者會上稱，確診數字有回落，但仍需觀察多數天，持審慎樂觀態度。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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梁子超：一宗超級傳播 疫情就可以反彈

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近日本港的整體確診和感染源頭不明個案數字同步下降，相信本月初實施的2人限聚和晚市禁堂食措施彰顯初步成效。然而，現時的疫情回落跡象仍在起端，相當不穩定，未來需繼續觀察一周才可確認，「只要大家聚會無減少，導致有群組出現，或者出現一宗超級傳播，疫情就可以反彈。」

梁子超坦言，聖誕佳節對控制疫情「有好大問題」，留意到不少公司或私人地方照樣舉辦派對，人們仍紛紛訂購多人到會套餐。他呼籲市民自律，減少與家人以外聚會，「唔好為摯愛同家人帶嚟感染風險。」