張建宗率官員到深圳見衞健委　交流病毒檢測、健康碼使用管理

新冠肺炎疫情持續，政府公布，政務司司長張建宗今天（22日）率領政府專家顧問及官員，到深圳與內地官員及專家交流，出席的包括國家衞生健康委員會副主任雷海潮。 政府指，在會上兩地專家就多項具體防控措施，包括外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等進行交流，內地專家介紹了內地新冠病毒疫苗研發使用情況，並就相關議題與香港專家交換意見。

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張建宗在會上感謝中央政府對香港特區政府防疫抗疫工作的支持，包括支援「普及社區檢測計劃」順利進行，協助香港增設社區治療設施和興建臨時醫院，以及同意在有需要時預留一定數量的內地疫苗供香港市民使用。他表示，嚴控疫情是香港特區的頭等大事，特區政府將繼續全力落實「外防輸入」、「內防擴散」的政策，全方位遏制疫情。雙方專家透過是次會議增進專業交流，亦對香港防疫抗疫策略有所幫助。

在會上，內地專家就當前全球及內地疫情形勢的研判、抗疫工作的策略和政策措施等分享了意見。兩地專家亦就多項具體防控措施，包括外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等進行交流。內地專家介紹了內地新冠病毒疫苗研發使用情況，並就相關議題與香港專家交換意見。

兩地專家亦就多項具體防控措施，包括外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等進行交流。 (資料圖片／梁鵬威攝)

4名政府專家顧問中，有3人都有出席是次的交流，包括香港大學醫學院院長梁卓偉、香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。官員方面，除了政務司司長張建宗，食物及衞生局局長陳肇始教授、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任陳國基、國家衞生健康委員會副主任雷海潮、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任仇鴻亦有出席會議。