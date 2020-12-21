防疫抗疫基金｜張建宗：政府非閉門造車　冀針對性、精準幫企業

立法會財務委員會今早（21日）審議涉及64億元的第四輪防疫抗疫基金撥款。 政務司司長張建宗表示，政府本無計劃推出第四輪基金，強調今次是突破性做法，在制定內容時亦曾與各界代表溝通，並非閉門造車，目標是針對性、精準幫助被勒令暫停營業的處所及行業。

張建宗又提到，政府當然希望僱主在收取資助後能與僱員分享，相信可以「患難見真情」，相信日後僱傭關係會更好。

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，資助對中大型機構只是杯水車薪，認為政府應按企業規模撥出資助，而政府對自僱人士亦欠缺支援。張建宗回應說，加碼資助受第三輪基金資助的企業好處是方便處理。至於租金的問題，他強調政府已帶頭減租，其他則要靠呼籲。

金融界議員陳振英關注，政府如何確保有企業在收取資助後隨即，又認為政府應推出消費券鼓勵消費。張建宗表示，財政司司長正就新一份《財政預算案》進行諮詢，議員可反映有關意見。至於倒閉問題，張建宗坦言「不排除會有人執」，但相信大部分企業都想繼續做，而政府今次大部分幫助的都是中小企。

經民聯主席盧偉國認為，今次基金是「不患寡而患不均」，強調政府應做到「外防輸入、內防擴散、盡早通關、恢復經濟」，政府應參考澳門推出澳康碼的做法，盡快做到恢復通關。

無計劃讓市民拿強積金解燃眉之急

民建聯葛珮帆批評，政府不肯推出失業援助金，又不讓市民拿出部分強積金解燃眉之急。財經事務及庫務局局長許正宇表示，強積金本意是用作退休，政府亦計劃減省收費，「希望隻雞可以養得更好」，強調不能因要解決燃眉之急而忽略長遠負擔。