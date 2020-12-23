據悉人大擬DQ區議員　岑敖暉料影響過百人　袁嘉蔚：礙地區工作

《香港01》昨日（22日）引述消息，全國人大常委會「出招」DQ（褫奪）民主派區議員，如要求區議員宣誓，民主派區議員或被指違誓而失議席。於今年參選立法會選舉時被取消參選資格的荃灣區議員岑敖暉在商台《在晴朗的一天出發》指，當時立法會都有簽署相關聲明，不介意宣誓，估計可能有過百名區議員被DQ，相信香港社會運動要經歷不短的低潮期。

南區區議員袁嘉蔚同於立法會選舉被DQ，她在同一節目表示，若取消區議員資格，社區工作必會受影響，但她在上任第一日，就已「預咗做唔足4年」，政府架空區議會亦不是首天，認為政府在不利位置就「反枱」，是「小朋友發爛渣狀態」。

荃灣區議員岑敖暉於今年7月參選立法會選舉，惟被選舉主任指其曾籲外國制裁香港，裁定提名無效。(資料圖片)

岑敖暉說，北京清晰地是要「消滅香港」，在體制內撲滅反對派聲音，故大規模DQ區議員不難預計，指若政府連香港人聲音半點都不能在議會，估計有機會取消過百名區議員資格。

岑敖暉表示，暫未有對策，香港的社會運動或要「磨練吓，要經歷唔短嘅低潮期」。問到若要求區議員宣誓會否跟從，他說早前參選立法會已簽過確認擁護基本法及效忠特區的聲明，不會介意再宣誓。

南區區議員袁嘉蔚(左)與中西區區議員梁晃維(右)於今年參選立法會選舉，同被選舉主任裁定提名無效。(資料圖片)

袁家蔚亦說，DQ消息傳出後，收到不少支持短訊，有中間派或撐警人士都說「咁都得?做到嘢都拎走個位咁兒戲。」她說，做地區工作不一定要有區議員身份，「冇身份都可繼續做到。她指，會與同事討論如何應對DQ宣誓風波。