01獨家︱人大常委會將討論整頓區議會　料DQ泛民議員　周六有定案

北京醞釀再出重招。人大常委會今日在北京召開例會，今周六（26日）閉幕，料有重大公布，最少兩個建制派消息人士向《香港01》記者表示，北京將出招處理今屆區議會問題，途徑包括列明區議員須宣誓，屆時料有大量民主派區議員被指未能符合宣誓內容，即真心擁護《基本法》和效忠香港特區，會被DQ(褫奪)。 消息人士認為，屆時北京或指明有關DQ議席不作補選，可能直接由港府委任地區人士出任議員填補空缺。然而這做法或引起震盪，因為委任未經選舉洗禮或勝選的人士，取代市民選出的議員。

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消息人士表示，據了解，並非所有民主派區議員均跌入DQ禁區，而是部分過去言行「觸踫了紅線」的議員，即被視為未有真誠擁護基本法和效忠特區的人才會「中箭」，惟人數仍不少，足以改寫地區勢力。

另外，據《南華早報》報道，特首選委會及立法會的組成亦將被「洗牌」。特首選委會選舉將於明年底舉行，「港九各區議會」和「新界各區議會」共有117個席位，由區議員互選、以全票制產生。在當前區議會版圖下，民主派可全取117個選委席位，泛民總選委數目有望超過400席，甚至500席，足以左右2022年的特首選戰。

《南華早報》今天晚上引述消息，指北京將會啟動程序，取消117個由區議員互選產生的選舉委員會議席。報道引述另一消息人士指，北京將會改革選委會的組成部分，其中在港區全國政協委員的選委，由過往51席，增至近200席，所有政協均會成為選委會委員。《南早》引述兩個消息人士指，有關計劃仍在聆聽意見當中，未正式落實。

《南華早報》亦引述消息，指有意取消俗稱超級區議會、過往由民主派主導的區議會（二）功能界別議席，藉此防止民主派在立法會選舉取得主導權。