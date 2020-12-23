港鐵二維碼付款服務明年1月23日推出　暫不支援乘車津貼

港鐵公司及AlipayHK 今天（23日）公佈，將於2021年1月23日推出二維碼付費乘車服務，乘客只需透過 MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo）可使用新購票服務。服務推出後，乘客可與使用八達通一樣，可享有八折乘車優惠，但未能獲得每個月的乘車津貼，港鐵現時已為旗下一萬個出閘口設有二維碼出入閘服務。

另外，港鐵透露，乘客將於較後時間，可以使用二維碼支援銀聯、微信支付、TNG付款，以及於2023年，陸續更換全港閘港，屆時將可使用信用卡入閘。

港鐵公司商務總監楊美珍（圖右）表示，港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃，暫不適用於Alipay等二維碼服務。（港鐵提供相片）

港鐵將於2021年1月23日，推出「車票二維碼」或 AlipayHK的易乘碼（EasyGo）可使用新購票服務，港鐵現時已經為旗下各條路線的一萬部入閘按裝二維碼入閘機，並於當眼位置貼上紫色告示作為色別，乘客要先在手機安裝易乘碼（EasyGo）程式，登入後可隨時使用。

可提供二維碼的閘口，將會貼有紫色告示作色別。（港鐵提供相片）

港鐵公司商務總監楊美珍表示，乘客使用二維碼乘車亦可享有現時的程程車費八折優惠，直至2021年3月31日，但其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃，暫不適用於Alipay等二維碼服務，而乘坐東鐵線的頭等車時，乘客需要先於程式內選擇及付款，有別於現時「補飛」做法。

二維碼入閘口將於2021年1月23日提入服務，首階段只支援Alipay付款服務。（港鐵提供相片）

其實，於2018年，港鐵已批出合約，委託AlipayHK為港鐵重鐵網絡，機場快綫車站外，設計及建立新的電子支付系統，AlipayHK並可於首12個月內率先使用該系統提供服務。而銀聯、微信支付、TNG付款將於較後時間投入服務，並於2023年，陸續更換全港閘港，屆時將可使用信用卡入閘。

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，乘客可於AlipayHK 參加「碼上起行」大抽獎，有機會贏取300元易乘碼（EasyGo）電子禮券。（港鐵提供相片）

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，現時本港有270萬個Alipay用戶，及超過270個本地商戶合作，現時亦可於AlipayHK 參加「碼上起行」大抽獎，有機會贏取300元易乘碼（EasyGo）電子禮券，另外，陳繼說，Alipay為本地公司，會以本港的私穩條例作基本，去保障乘客的出行記錄，而有關的二維碼出入閘方式，將同樣適用於到港的內地旅客。