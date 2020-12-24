平安夜｜一文睇清聖誕交通安排　尖沙嘴不封路　港鐵不設通宵服務

新冠肺炎疫情持續，多項防疫措施仍然生效，今晚（24日）就是平安夜，運輸署公布，今年平安夜、聖誕期間，九龍及新界區將不會有封路安排，只會在港島蘭桂坊一帶實施封路。至於港鐵早前宣布，於聖誕節期間將不設通宵服務，在正常服務時間，視乎乘客需求加強服務。 另外，因應部分公司提早下班，多條繁忙時間行駛的巴士路線今日提早服務。市民在長假期間，或會想到郊外「唞氣」。九巴表示，將於明日（25日）至下周日（27日）的3日期間，開辦特別路線68R，來往元朗形點及大棠，方便市民到大棠楓香林觀賞紅葉。

運輸署表示，會在港島實施封路及交通改道安排。（資料圖片）

運輸署警告蘭桂坊封路範圍違泊即拖走

運輸署表示，今年平安夜、聖誕期間，九龍及新界區將不會封路，只會在港島中環一帶，實施封路及交通改道安排。由今日下午2時，至明日（25日）上午6時，介乎雲咸街與威靈頓街之間的德己立街；蘭桂坊；榮華里；和安里；介乎雲咸街與德己立街之間的威靈頓街及安蘭街，將會封閉禁止所有車輛駛入。

運輸署強調，任何車輛在蘭桂坊封路範圍內違例停泊，將不會獲事先警告而被拖走及被重覆票控。

港鐵聖誕節期間不設通宵服務．（資料圖片）

港鐵不設通宵服務

在公共運輸服務安排，港鐵早前已宣布，於聖誕節期間，將維持正常服務時間，不設通宵服務，將視乎乘客需求，在有需要時加強服務。至於電車方面，在平安夜及聖誕節，同樣會維持正常時間服務。而中區半山自動扶梯及行人道的服務時間，則會延長至凌晨1時。

九巴表示，大棠紅葉盛放，為方便市民前往觀賞，開辦特別路線68R。（資料圖片／鄭子峰攝）

巴士服務方面，九巴宣布於聖誕節期間（12月25、26及27日），開辦特別路線68R，來往元朗形點及大棠，全程車費6.7元，前往大棠的開出時間為早上8時30分至下午5時30分；前往形點的開出時間為早上8時55分至下午6時55分。另外，各間巴士公司合共有33條，主要於繁忙時間提供服務的巴士路線，今日下午會提早服務。

運輸署呼籲，市民應盡量利用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要延誤，該署及警方會密切留意交通情況，在有需要時採取適當措施，呼籲市民最新情況。

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