新冠肺炎│行會修訂強制檢疫　英國抵港人士平安夜起須留酒店21日

本港新冠肺炎疫情續，所有由海外抵港人士，昨日（22日）起必須入住36間指定檢疫酒店完成14日的強檢疫隔離，有關措施的運作剛開始運作之際，由於英國出現病毒變種。 特首林鄭月娥公布，行政會議通過修訂檢疫條例，容許可最長強制檢疫28日，並於指定檢疫酒店檢疫進行。食衞局局長陳肇始公布，政府今天稍後將刊憲，要求英國抵港人士明天起在指定酒店檢疫21天。

本港新冠肺炎疫情續，所有由海外抵港人士由昨日（22日）起，必須入住36間指定檢疫酒店完成14日的強檢疫隔離，惟正式出台前，英國的疫情惡化，政府宣布由昨日凌晨零時起，禁止14日內到過英國的人士入境，包括香港人。

修例最長可指示檢疫28日

陳肇始在記者會上指出，極少部分人潛伏期超過14天，到目前為止，超過14日屬罕有，不過有鑑於變種病毒高傳染性，有需要延長英國到港人士檢疫期，指定延長檢疫的地區、日數。因此政府修訂防疫條例第599C章（中台澳入境）及599E章（外國入境），賦權食衛局局長指明檢疫期，視乎病毒蔓延模式及嚴重程度，指明延長檢疫期，最長可達28日。

陳肇始公布，政府將於今天稍後刊憲，要求英國抵港人士由明天（24日，平安夜）起，須在指定酒店檢疫21天。

九龍酒店為其中一間提早啟用的指定檢疫酒店，有為檢疫人士送餐的親友指，酒台工作人員缺少防疫裝備，即使在清潔房間時亦未有穿著防護衣。（資料圖片/盧翊銘攝）

本月2日起英國返港者 第三次檢測有結果前需禁足

政府周一（21日）舉行記者會公布，根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）及《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下，收緊多項適用於從英國到港人士的防疫限制措施。相關措施會於12月22日凌晨零時生效，直至另行通告為止。

第一，所有於過去14天曾逗留英國超過兩小時的人士（包括香港居民），將不會獲准登機前來香港。

第二，港府早前已規定中國以外地區抵港人士，完成14日檢疫期後，第19或20天須到社區檢測中心接受第3次檢測，如今再增加一規定，如從英國抵港受檢人士因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車。

第三，政府同時亦正著手修改法例，容許在有需要時把強制檢疫期訂為多於14天，包括將從英國來港人士的強制檢疫期延長至21天。有關詳情會待行政會議通過後再作公布。

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