新冠肺炎｜走佬病人李運強准500元保釋　疑怕打針診治出走

新冠肺炎確診男病人李運強，涉於本月18日從伊利沙伯醫院隔離病房逃去，兩日後在旺角被尋回。李被控1項任何人不得使他人蒙受感染危險罪，今（24日）被押往九龍城法院提堂。由於警方需時作進一步調查，被告暫毋需答辯，裁判官把案件押後至明年2月5日再提訊，並准他以500元保釋外出。庭上透露，有人疑在警誡下稱因怕打針及診治而出走，無想過後果這樣嚴重。

裁判官嚴舜儀今早表示，得知一名被告或需隔離，因此所有1庭的案件，轉住7庭處理，以進行消毒。惟嚴官之後指，該被告已通過檢測，其隔離令亦解除，因此案件繼續在1庭審訊。

官准被告48小時內補回地址

被告李運強（63歲），涉違反香港法例第599 A章《預防及控制疾病規例》第32條。控罪指他於本年12月18日至20日，在香港自知屬受指明傳染病感染的人，即2019冠状病毒病，身處公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。被告的控罪書上，只報稱他在香港無固定地址。控方指被告因欠租，不可回原有住處，裁判官仍准他離開，並要被告在48小時才補地址給法庭。

伊院上周五走有肺炎病人擅自離開

事發於上周五（18日），伊利沙伯醫院稱一名63歲的確診病人疑擅自離開隔離病方，院方未能尋回，其後報警求助。警方將案件列作「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」處理，更曾派穿上保護衣的警員到旺角一帶找尋不果，之後更公布該病人的姓名及照片，至周日晚在旺角尋回一名失踪病人。

案件編號：KCCC3338/2020

被告李運強逃離醫院至被發現經過。(詳看下圖)