新冠肺炎│確診李運強偷走旺角被緝獲　街坊人心惶惶店舖消毒自保

63歲的新冠肺炎確診者李運強，於上周五擅自離開伊利沙伯醫院，至昨晚在旺角被緝獲。伊利沙伯醫院發言人今日（21日）表示，病人已被送回隔離病房治療，目前情況穩定，亦已加強隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。 警方昨晚10時許在上海街近長沙街截獲李運強，有在該區開店舖的人士感到擔心，今早開舖營業前已進行全面消毒，亦有店家稱，政府現時作大規模的洗地亦無補於事，最應該做的是確保同類事件不再發生。

李連強被緝獲一刻。（網上圖片）

今早，《香港01》記者前往上海街近長沙街了解，發現店舖如常開門。柯先生經營的錶店正正是昨晚李運強上救護車的地方，他稱今早要開舖前已全面進行消毒，「梗係擔心啦，今朝我都噴消毒」，他亦指今早有清潔人員到上址洗地。

陳先生經營的鞋店與昨晚李運強被截停的地方相近，他斥李運強擅自離開醫院的行為離譜，「你有傳染病係一定要治療」。惟陳先生稱，現時疫情嚴峻，無法預測街上的人是否有染疫，因此不太擔心，「出到街冇得驚，惟有帶好口罩、清潔雙手，就算中咗都好無奈」。

另一店舖負責人梁先生則稱，的確擔心確診者在社區遊走會播毒，但他認為政府事後進行洗地只是門面功夫，無補於事，最重要的是確保同類事件不再發生，「佢都走咗幾日、散播咗幾日毒，最緊要之後點樣做，唔會再發生。」

根據《預防及控制疾病規例》第599A章第29條，任何人不得離開該人被檢疫或隔離所在的地方，若違反即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5000元及監禁6個月。

新冠肺炎確診病人李運強，上周五（18日）擅離醫院，今晚（20日）於旺角被尋回。（陳永武攝）