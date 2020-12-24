新冠肺炎｜曾浩輝指注射中心需具兩大條件　談心願：望去日本旅行

全球新冠肺炎疫情肆虐，疫苗將於明年初抵港，衛生防護中心前總監、疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今日（24日）於網上節目指，社區注射中心的選址，需符合面積及位置兩個條件。他亦指，會身先士卒接受疫苗注射。此外，由於接種疫苗的人數眾多，專業良心不讓他們妄下定論，「有咩事我哋揹唔起，唔會睇疫苗邊度嚟，我哋係睇數據。」

曾浩輝（左一）指，社區注射中心的選址，需符合面積及位置兩個條件。（陳凱欣Facebook影片截圖）

雖然科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年一月應未能如期運送到港，但目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，相信較大機會最早到港。疫苗抵港在即，社區注射中心亦成為市民關注的問題。

曾浩輝今日於網上節目，社區注射中心的選址需符合兩個條件，其一是選址面積能否接納龐大的人流，由於不想人群聚集，倘若排隊人龍延至中心外，病毒將容易傳播；其二是選址地點是否方便市民前往。除此以外，他指，文書記錄、電腦配套等後勤安排亦相當重要，「任何一個環節出事都會影響中心運作，所以要多啲人手幫手。」

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曾浩輝︰唔會睇疫苗邊度嚟

被質疑專家會否對疫苗評價不公允，曾浩輝澄清，行內最熟悉情況的專家、非政府人士，均為疫苗進行科學獨立的評估。由於接種疫苗的人數眾多，專業良心不會讓他們妄下定論，故不會在乎疫苗的產地。「有咩事我哋揹唔起，唔會睇疫苗邊度嚟，我哋係睇數據。」

對於坊間有快速檢測套裝出售，曾浩輝指目前以核酸測試為最準確，認為坊間檢測套裝或不準確，對其品質不抱有信心。他又指，現時政府已於地鐵站及多個地方派發樣本瓶，認為不需要另行購買檢測套裝。但他強調，並非反對檢測套裝，若可達到檢測速度快及準確度高，更能為市民帶來便利。

曾最後亦在節目坦言，「期望快啲去日本旅行啦，都係我嘅心願。」他亦指，為了讓市民接受疫苗接種，即使被認為是「打針Show」，仍會接受注射。他更開玩笑說，「歡迎大家家有咩好橋畀我哋應用。「我一定會打！身先士卒係無可厚非。」