新冠肺炎｜累計確診突破千宗　曾浩輝提三因素決定疫情走向

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計感染人數剛超過1,000宗，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）指出，即使進入炎夏，疫情亦可能會持續，估計7月前也無望斷尾。 在確診個案突破1,000宗後，究竟疫情走向會怎樣？曾任衞生防護中心總監的曾浩輝提出三個決定性因素，希望市民能密切注意。

本港確診個案突破1,000宗，曾任衞生防護中心總監的曾浩輝提出三個決定性因素，希望市民能密切注意疫情走向。（政府「添馬台 Tamar Talk」Facebook截圖）

政府「添馬台 Tamar Talk」Facebook上載了曾浩輝的短片，他說，確診個案由最初內地輸入為主，到後來出現本土傳播，至最近的歐美輸入病例。其中1,000宗個案中，約六成屬輸入個案，兩成多是可找到來源的本地個案，餘下不足兩成是源頭不明的本地個案。

曾浩輝表示，近日個案宗數回落，或代表防疫措施開始見效，但他同時提出三個決定性因素，希望社會密切注意：