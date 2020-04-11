新冠肺炎｜累計確診突破千宗　曾浩輝提三因素決定疫情走向

撰文：彭焯煒
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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計感染人數剛超過1,000宗，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）指出，即使進入炎夏，疫情亦可能會持續，估計7月前也無望斷尾。
在確診個案突破1,000宗後，究竟疫情走向會怎樣？曾任衞生防護中心總監的曾浩輝提出三個決定性因素，希望市民能密切注意。
本港確診個案突破1,000宗，曾任衞生防護中心總監的曾浩輝提出三個決定性因素，希望市民能密切注意疫情走向。（政府「添馬台 Tamar Talk」Facebook截圖）
政府「添馬台 Tamar Talk」Facebook上載了曾浩輝的短片，他說，確診個案由最初內地輸入為主，到後來出現本土傳播，至最近的歐美輸入病例。其中1,000宗個案中，約六成屬輸入個案，兩成多是可找到來源的本地個案，餘下不足兩成是源頭不明的本地個案。
曾浩輝表示，近日個案宗數回落，或代表防疫措施開始見效，但他同時提出三個決定性因素，希望社會密切注意：
環球及內地疫情向好或轉差，環球疫情會否受控，內地疫情會否出現反覆？
香港醫療系統能否守得住，能否找到感染者同接觸者，盡快診斷及隔離檢疫？
市民是否可以繼續忍耐，保持社交距離和做好個人衞生？