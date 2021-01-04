本土研究社揭發展商10年推逾8500間納米樓　最細擺唔落四張雙人床

在香港一屋難求，不少新盤為求售價「易上車」，近年大推面積與劏房無異的「納米樓」。本土研究社發現，過去十年多個發展商至少推出8,550個納米樓單位，面積只得260呎或以下，當中更有約2,000伙面積不足200呎，其中最細的是有「龍床盤」之稱的屯門菁雋128呎單位，面積少於四張雙⼈床褥。 研究又發現，這類單位數目不斷增多，且面積越來越細。在2019年期間，每8個⼀⼿落成單位就有⼀伙是納米樓。雖然單位細小，但8成單位仍設有露台或工作平台等的「豁免樓面面積」設施，使單位更不實用，有買家更平均花近50萬元購置有關設施。本土研究社成員姚政希形容，市場越來越「無底線」。

本土研究社3D打印出大角咀「利奧坊‧凱岸」的194呎納米單位，發現扣除露台、玻璃幕牆及外牆後，餘下可用的單位面積只得136.6呎。（黃寶瑩攝）

本土研究社研究發現，在2010⾄2019年間，共有96個納米樓樓盤，合共有8,550個納米單位推出市場，當中涉及41個發展商。這些單位的實⽤⾯積只有260呎或以下，當中6,150個已獲發「入伙紙」 ，另有2,400個正發售樓花。

在這8,550伙納米單位中，更有2,002伙單位少於200呎，佔整體23.5%，當中有41伙更只得121呎至140呎。

每8個一手單位就有一間納米樓

本土研究社發現，從過去十年的數據中，納米單位佔一手住宅供應比例越來越高，由2010年的0.2%，增至2019年的12.9%，代表每8個⼀⼿落成單位，就有⼀間是納米樓。

此外，納米樓在十年之間的落成量亦大增。在2010至2012的首三年，當時平均每年只得72伙落成，直至近三年（2017年至2019年），平均落成量已增至1,552伙，大增20倍。

納米單位越來越多，為了節省位置，洗手盤甚至被設置於企缸。圖為長沙灣「AVA61」的161呎的清水房。（資料圖片/潘思穎攝）

+ 5 + 5 + 5

平均面積減7呎

在面積方面，研究指出，這些新落成260呎以下的納米樓，十年來的平均面積僅219呎。數據更顯示，在2010年，新落成的納米單位平均⾯積為220呎，但直至2019年已減⾄213呎，即減了約7呎，反映單位⾯積縮⼩的情況在過去⼗年愈來愈嚴重。

研究又發現，面積最細的納米樓，是有「龍床盤」之稱的屯門菁雋128呎單位，面積少於四張雙⼈床褥，甚至比泊車位更細。發展商當時曾指：「紫禁城再大，皇帝都係瞓張床，年輕人亦需要一個房間」，令這樓盤「一夜成名」。

近九成廚廳、睡房位處同一空間

調查指出，這十年的納米單位中，無任何單位同時擁有獨立睡房及獨立廚房，近9成（88.2%）的個案，廚房、客廳、睡房是位處同一空間，亦有近7成單位廁所是「黑廁」。

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▼「龍床盤」菁雋單位▼

大部份靠重建得來 「環海．東岸」最多納米盤

本土研究社表示，在96個設有納米單位的樓盤中，最多納米單位的是九龍建業的「環海．東岸」，單單一個樓盤已涉及478間納米樓。排名第二的則是恒基的「利奧坊．凱岸」，共有370伙。

研究又指，在96個納米樓樓盤中，有64個項目是重建發展而來，涉約5,565伙納米單位，當中有19個項目的地盤在發展前曾獲批准私⼈強制拍賣（強拍），然後建成2,879個納米單位，佔整體約三分之⼀，反映強拍重建成納米樓屬普遍發展模式。

相反，透過投地建成的樓盤則只得23個，在2017年前只有一個，而在2017年至今則有22個，數字反映賣地計劃的地⽪興建納米樓，已成為了市場的新趨勢。

▼環海．東岸▼

本土研究社發現，「環海．東岸」是最多納米單位的樓盤，共有478伙。（資料圖片／洪嘉徽攝）

恒基納米樓稱冠

本土研究社表示，有3成的納米單位都由恒基獨資興建，建成了2,858個納米單位。相反，⻑實、新世界及新鴻基所興建的納米樓，合共亦不足恒基獨資興建的四分一。

至於排行第二及第三位的發展商，則是宏安和九龍建業，同樣建成732伙，前者建成6個「薈」字為頭命名的納米樓盤，後者則是「環海．東岸」的發展商。排行第四的盧華家族，建成以「Ava」命名的納米盤，興建了494伙納米單位。

納米單位面積細小，但本土研究社發現，有超過7成半納米單位都設有露台。圖為環海．東岸開放式戶單位。（資料圖片／洪嘉徽攝）

花近50萬元買露台、工作平台

納米單位雖然細小，但很多單位仍設有露台及工作平台，不少都屬於「豁免樓面⾯積」設施。研究指出，8,550伙納米單位中，有8成都有相關設施，列入單位的實用面積內售予業主。

研究發現，納米單位的「豁免樓面⾯積」的設施，平均每個為23.6呎，佔單位平均面積的10.8%。換言之，以納米單位平均呎價計算，業主平均花49.3萬購買露台、 ⼯作平台及玻璃幕牆。

姚政希指出，早在80年代，其實亦早存在約200呎納米單位，但單位仍設有獨立廚房及睡房。不過，現時納米樓更設有露台、工作平台等，並佔據單位一部份，比以前的納米樓更不實用。而且政府近年修改作業備考及消防守則，使開放式廚房及「黑廁」更普遍，對健康造成隱憂。

左起：本土研究社成員陳劍青、本土研究社成員姚政希。（黃寶瑩攝）

恒基：小家庭、年輕置業者對細單位有一定需求



《香港01》曾就納米樓問題，分別向恒基、宏安及九龍建華查詢。恒基指出，在住宅物業方面，集團每年為市場供應數千個單位，提供多元化的戶型，包括大、中、小型單位。恒基又指，留意到目前香港的樓市仍以用家為主導，當中不少為小家庭和年輕的置業者，對細單位仍有一定的需求。集團會密切注視市場的供求變化，視乎用家的需要，適當地調節和制定未來策略。其他發展商則未有回覆。