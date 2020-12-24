平安夜｜K11MUSEA人山人海　每日賣30部Switch　精品店生意升七成

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日（24日）是平安夜，雖然政府及專家多次呼籲市民減少外出，但尖沙咀K11 MUSEA人山人海，並帶動商場店舖的生意額。任天堂正規商品販賣店負責人透露，聖誕節的生意額符合預期，平均每日賣20多至30部。而精品店指，今個月的生意額比11月提升七成，預料月底將提升最少八至九成。「留意到12月份客人嘅購物意欲好高，好滿意！」

精品店負責人陳小姐指，顧客以家庭及年輕人為主，故家居用品、佈置裝飾、桌遊等商品銷情最好。（黃舒慧攝）

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雖然今日平安夜新增71宗確診個案，疫情持續維持高雙位數。但尖沙咀K11 MUSEA下午約5時，仍然人山人海，大批市民於聖誕燈飾下排隊拍照，同時亦帶動商店的人流及生意。

疫下市民留家玩樂 帶動Switch主機銷量

其中，今年10月中進駐該商場的任天堂正規商品販賣店，亦有不少家庭及情侶前來購物。該店負責人林先生表示，聖誕節的生意額符合預期，比11月提升三成。當中以任天堂主機Switch銷量最高，平均每日賣20多至30部，並帶動其他遊戲的銷量，如動物森友會，以及適逢Mario第35周年推出的遊戲。他估計，由於疫情下市民或多留家玩樂，帶動遊戲產品的銷量。

任天堂正規商品販賣店負責人林先生（左一）表示，聖誕節的生意額符合預期，比11月提升三成。（黃舒慧攝）

年初缺貨 現供應充足

林強調，目前Switch供應量充足，年初時生產線不足，才出現缺貨的情況。但他承認，上個月PS5剛推出期間，確實讓Switch的銷量有所下降，但現時已回復不錯的水平。店舖亦推出優惠，如贈送暖水壺和貼紙等禮品。「臨聖誕賣多好多，拎嚟送畀人好開心。」

此外，雖然6時後食肆禁止堂食，但為了方便下班的顧客，以及維持專門店的形象，營業至晚上8時才關門。但林指，倘若政府對商舖推出限制措施，為了本港社會環境及抗疫工作，會樂意配合。

精品店生意額比上月升七成 家品及裝飾最好賣

除了遊戲機店生意符合預期外，藝術精品店生意額亦意外提升。MoMA Design Store負責人陳小姐透露，雖然店舖沒有推出優惠，營業時間亦由去年早上10時至晚上10時，縮短至早上11時至晚上8時，目前今個月的生意額比11月提升七成。現時聖誕節未完結，但她預料將提升最少八至九成。「留意到12月份客人嘅購物意欲好高，好滿意！」

她解釋，由於疫情下封關，本地市民及外國人無法離開香港，只能留港消費。同時她讚揚商場的燈飾及佈置充滿聖誕氣氛，令商場人流不減，「有人流就有消費。」而顧客以家庭及年輕人為主，因此家居用品、佈置裝飾、桌遊等商品銷情最好，故她對明年抱持樂觀態度。

陳小姐指，顧客以家庭及年輕人為主，故家居用品、佈置裝飾、桌遊等商品銷情最好。（黃舒慧攝）

家庭顧客消費力強 平均每張單4位數

她亦指，今年初2月開設網上商店，每月的生意額亦逐步上升，目前12月的生意額更比上月提升兩倍。她認為，市民於疫情下的消費力不減，當中家庭顧客最高，每次購買多款產品，平均每張單達4位數字。「佢哋好捨得買禮物畀屋企人同朋友。」