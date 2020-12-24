平安夜｜食肆拒因疫情變陣外賣火鍋　負責人：多咗人訂盆菜

今日（24日）平安夜，但疫情在本港肆虐多時，在限聚令及限晚市堂食下，不少食肆紛紛變陣，推出外賣聖誕大餐。位於沙田瀝源邨、晚市提供火鍋的盛記麵家，負責人B哥表示，疫情持續多時，生意必定受影響，但不會因而改變策略，「外賣火鍋我哋唔敢做，因為我哋有要求，要保持質素，食材唔可以擺雪櫃」。B哥指，因為餐廳一直有提供盆菜，在限晚市堂食下，客人改為外賣，故盆菜訂單反而比去年多。

沒有晚市堂食的聖誕前夕，不少人選舉在午市慶祝。（鄧詠中攝）

新冠肺炎疫情持續近年，各行各業的生意均受影響，餐飲業更是首當其衝。今日平安夜，以往不少港人均選擇外出用膳慶祝，但在限聚令及限晚市堂食下，不少食肆紛紛變陣，推出外賣聖誕大餐。在瀝源邨開業多年的盛記麵家，午市有不少客人選擇堂食，職員忙得不可開交。食客廖先生表示，理解疫情嚴峻，實施二人限聚令有必要性，他指今年的聖誕願望是希望疫情快點過去，目前研發出的疫苗亦能有效。另一名食客劉小姐則表示，自己曾於該餐廳附近工作，故經常光顧盛記，限聚令下對食肆的生意影響非常大，故特意與友人前來支持一下。劉小姐的聖誕願望同樣是希望疫情受控，特首林鄭月娥能認真看待封關問題，她笑言希望自己的親友從加拿大回港後，能順利找到工作，眾人身體健康及平安。

盛記麵家負責人B哥表示，本港疫情持續多時，租金固然是一大壓力，但他無意因為生意受影響而改變策略，「我哋晚市做開火鍋，但外賣火鍋唔敢做，因為我哋有要求，要保持質素，食材唔可以擺雪櫃」。他指餐廳同樣有盆菜供食客選擇，疫情下市民多留家用膳，故盆菜訂單亦因此多了，「比上年多咗啲，因為大家冇得出去食飯，都幾多非本區居民落單」。B哥表示，希望大家不要因為疫情而影響生活質素及精神狀態，盼身邊的人能保持平安。

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